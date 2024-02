El tiro por la culata

De tanto arrimarse Sánchez a donde no debe, una parte importante del electorado de izquierdas ha aprendido a no saber distinguir entre socialistas y nacionalistas. Esa es una de las lecturas del voto útil de la izquierda en las urnas gallegas prefigurando la debacle territorial absoluta del PSOE, un partido que ha dejado de identificarse con la defensa de lo que tradicionalmente defendió para ir perdiendo poder autonómico. Curiosamente, en una de las tres comunidades donde lo mantiene a duras penas, Castilla-La Mancha, es gracias a García-Page, el barón más crítico con la deriva del sanchismo. Su análisis del último batacazo, que cualquier persona sensata suscribiría, no ha sido bien recibido por la número dos de Ferraz, María Jesús Montero, que le ha invitado a reconocer la camiseta que viste el equipo donde milita. García-Page podría, a su vez, responderle a Montero que lo primero que habría que tener claro es que un partido de Estado no puede claudicar día tras día ante quienes porfían por vulnerar la Constitución y ponen en peligro el funcionamiento de la democracia. Si lo hace repetidamente sabe que se expone a la desafección de los españoles que no están de acuerdo con una amnistía que predica la desigualdad y con el desafío permanente del independentismo.

Por toda reflexión, Sánchez está decidido en seguir adelante con su plan complaciente con los socios separatistas, cada vez más en sus manos, y en busca de una España plurinacional. La culpa del batacazo gallego la tienen, a su juicio, los débiles liderazgos regionales, cuando él mismo planteó la elección como un plebiscito e incluso se valió de ardides para intentar darle la vuelta a la campaña tergiversando unas palabras pronunciadas en la confidencialidad por su adversario. El tiro les ha salido por la culata a Sánchez y a su socia gallega, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Cero votos de Sumar en su tierra y cuarta en su pueblo. Se ve que conocen bien el paño.