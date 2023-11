Hoy, mientras yo me como un rape a la plancha, el vigués Luis Piñero (jr.), hijo de Patricia y mi colega Luis Piñero (sr.) se dispone a tomar unos koftas afganos (albóndigas) o quizás una kaduu buranée (calabazas dulces) con su compa de viajes Rubén Díez, alias “Lethal Crysis”. Le llamé a Afganistán y ayer dormían en hotel, mañana sabe Dios cómo y dónde pero sí sé que sus padres duermen mal por la vida andariega y arriesgada de su hijo. Me encantó este vigués de 28 años por su palabra pausada, viajero impenitente que con sus cámaras ha recorrido unos 50 países en los últimos 5 años para su canal de YouTube con 4,6 millones de suscriptores, desde Siria o una ceremonia en la India al tren de la bestia mexicano o a los últimos cortadores de cabezas en Birmania. “En Afganistán bien tras los primeros recelos, es lugar seguro una vez que te den el visto bueno”, me cuenta. No sé donde estarán mañana pero Luis Piñero no olvida entre sus últimos viajes el de Groenlandia con el gran explorador polar Ramón Laramendi montado en un trineo de viento, ni la frustración de no haber podido entrar en Gaza por prohibición israelí, cuando tenían cita con Hamás. A pesar de los riesgos como la malaria casi letal que contrajo en el Congo, Piñero goza como viajero antitético a eso viajes en paquete del turismo de masas actual. Por algo oye con frecuencia esa canción de Jorge Drexler, “Movimiento”: Si quieres morir, quédate quieto.

Menchu Arquero, en Londres Otra viguesa que tenemos por el mundo aunque más estabilizada es Menchu Arquero, hermana del cirujano estético Pedro Arquero, a la que ahora tenemos en Londres dando clases de pilates. Hablo de esta viguesa de atractivo sin par al menos otrora, a la que en los 80 conocimos como modelo y fotógrafa, porque ayer habló de ella en Onda Cero Boris Izaguirre, cuyo marido es también de Vigo, aunque se equivocó al decir que estaba entre nosotros. Boris recordó la estancia en Ibiza de Menchu y su relación con Steve Norman, de Spandau Ballet, de la que nacieron Jack y Lara y por la que el músico visitó Vigo varias veces. Separados los padres hace mucho, Menchu Arquero vivió un tiempo en Vigo con Lara y aquí fue al colegio, mientras Jack vivía en Londres con su padre. Y de Nós Diario al cine italiano Y mientras a Luis Piñero (jr) lo tenemos en Afganistán, y a Menchu en Londres, aquí en Vigo seguimos moviéndonos culturalmente sin tener que andar con maletas. El abogado Nemesio Barxa me encomienda habla del acto que tendrá lugar hoy (20 horas) en la EMAO (Artes y Oficios) por haber llegado Nós Diario a los 1.000 números. Allí estarán, junto a Barxa, María Xose Porteiro, Xoán Costa (presidente de Sermos Galiza) y María Obelleiro, directora de Nós Diario. A esa misma hora (20) y día (hoy mismo) tendréis en el auditorio municipal la primera película del II Ciclo de Cine italiano con Colpo dòcchio del director y actor Sergio Rubini, a la que seguirán el 14 La veritá sobre la dolce vita y el 21 Una femmina. Todo, por culpa de la asociación Dante Aligheri viguesa que dirige Daniela Sarraíno, en colaboración con el Instituto de Cultura Italiano.