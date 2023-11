Hoy os traemos a estos veteranos, la promoción de 1981 que jugaba en Casa Paco reunida en Casa Consejo para cenar y recordar anécdotas de aquellos tiempos felices. Una casualidad: los integrantes de este equipo son todos vecinos de la parroquia redondelana de Cedeira y ahí veis en medio con pose de entrenador a Manolo Conde, dinamizador del fútbol infantil redondelano, contento en esa emotiva cena urgida por la memoria.

Para marcha, la del Ateneo Atlántico

No para Luisa Abad, querida maestra, asesora de educación infantil y divulgadora didáctica y es que ahora, jubilada, ha seguido metiéndose en líos y preside el activo Ateneo Atlántico de Vigo desde que sustituye al sin par Anxo Cabada. En líos que la seducen, es cierto, porque giran en torno al aluvión de actos culturales que organiza el Ateneo que, si ayer tuvo a Luis Álvarez Pousa para hablar de medios y políticos bajo sospecha, o días antes a Manuel Bragado y a Jacobo Buceta para soltar el mirlo sobre el Celta, el próximo día 8 tiene Club de Lectura en torno a Tirano Banderas, el 9 una atractiva charla sobre pornografía y adolescencia con Pepe Cabido y Chis Oliveira, el 14 otra sobre realidades y mitos de la Inteligencia Artificial con Antonio Torrado... En fin, que abrieron temporada a finales de septiembre tras tostarse al sol del verano y están que no caben en sí de gozo y actividades con su mensual Club de Lectura, su CinemaAteneo, su Comisión de Pensamiento, la de Feminismo y hasta escapadas en común a lugares de interés, que no es moco de pavo. Os doy la página web de esta asociación nacida en 2017 a quienes estéis interesados por los actos que se gestionan en Vigo surgidos de su ciudadanía y por si queréis participar en sus encuentros; todos esos que creéis que la cultura va más allá de esa producción seriófila televisiva que lo ocupa todo: https://ateneoatlantico.gal.

Los del ChaChaCha y Évame Oroza

A los del Ateneo les ha surgido un feraz competidor en la generación de acto culturales: la Asociación Évame Oroza, que preside Javier Romero. Inesperadamente, este colectivo que surgió al calor del poeta y su obra ha expandido sus actividades de modo que su sede en la antigua casa da Collona de la Herrería de Subida á Costa 5 (conversión de zona prostibular en cultural) no da abasto en cometidos culturales. No es competencia, es cierto, sino suma y sigue, con el Ateneo y la prueba es que la misma presidenta de éste, Luisa Abad, es socia de la Évame Oroza. Hemos asistido en septiembre a un ciclo sobre poetas referentes, a sus charlas en octubre sobre Rosalía y Uxío Novoneyra, a la impresionante participación en su Premio Internacional de Poesía... ¿Otros motores de actividades culturales? Así, a botepronto, el Instituto de Estudos Vigueses y, en el ámbito del diseño gráfico, la gran aportación de Raúl Bermúdez y su ChaChaCha Estudio con sus exposiciones en la galería Maraca, a menos de un tiro de piedra del Ateneo, en Dr. Cadaval.

Santandreu, mordido por un perro

¡Vaya aventura la del conferenciante hace unos días del Club FARO, Rafael Santandreu, que hubo de dar su charla sobre El método para vivir sin miedo tras ser mordido por un perro! Resulta que horas antes se fue a comer con el vigués Fernando Magdalena, con quien le une una buena amistad. Lo hicieron en el Caranguexo al otro lado de la ría y, tras la comida, como es hombre interesado por los fenómenos de lo paranormal, Magdalena lo llevó a casa de la excónsul general de Portugal en Galicia, Anabela Cardoso. Allí, mientras llamaban a la puerta del chalet fue donde le mordió su perro en un muslo con dentelladas claras. Le hicieron una cura de urgencia en el Sergas de Pizarro... todo una hora antes, de la conferencia en la c/ Príncipe.