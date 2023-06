Aunque con retraso, bueno es que se sepa de este ilustrativo viaje fin de curso por el Morrazo de los alumnos de Sociología del Programa Universitario de Mayores (PUM) de la Universidad de Vigo. Benjamín Porto, el profe, lo preparó para que valoraran el significado y la importancia social que tuvo para la comarca del Morrazo la instalación de la industria pesquera Massó, resaltando como aquel capitalismo paternalista generó una importante actividad laboral femenina con servicios sociales de guardería y lactancia para las operarias. Y más recorrido y reflexiones que aquí no caben.

¡Vaya fiesta en el colegio Martín Códax por su 50 (+2) aniversario!

Habrá food-trucks, pulpeira, churrasco, música, proyección de un vídeo conmemorativo, exposición de fotos y obras artísticas del alumnado actual... ¡y hasta autobuses gratuitos! Por fin el colegio Martín Códax va a celebrar su tan ansiado 50 aniversario (en realidad, casi 50 + 2 por culpa de la pandemia). Me dice su directora, Ana Presa, que el 1 de julio tendrá lugar esta fiesta para reencontrarse los que pasaron por este centro, pasarlo bien, reír juntos, cantar, comer, bailar y recordar. Para evitar aforos imposibles, está dirigida a todos los antiguos alumnos mayores de 18 años, al profesorado de todas las etapas y al personal no docente, que podrá inscribirse en el enlace: https://www.colexiomartincodax.com/actualidade/inscricion-festa-50-aniversario. Uno estudiaba Periodismo lejos de Vigo pero puede recordar cuando Margarita Viñas, “Tatá”, a quien años después haríamos sus memorias para FARO, lo fundó en 1971 con 16 profes más y la ilusión de aquella progresía que quería romper con las ataduras educativas del franquismo y reavivar las de la Institución Libre de Enseñanza. Recordamos a Félix, Don Gonzalo, Mariló, Teté, Manolo Janeiro, Trino... De 16 ha pasado a 60 profesores y al menos 4.700 alumnos pasaron ya por sus aulas. ¡Viva Martín Códax!

Agitación en El Calvario: hoy estalla su Festa da Alegría

Mi querido y nunca suficientemente bien ponderado colega Eduardo Rolland, a quien perdí de vista hace algún año quizás porque se metió en las profundas simas o al menos los vericuetos educacionales de la Historia, abrirá hoy a las 8 con un pregón en el Calvario una fiesta cuyo nombre seguro que le seduce y hasta mola marzo: la de la alegría. Me cuenta nuestro showman y cantante de cabecera, Alberto Cunha, que entre hoy y el próximo jueves la AAVV del Calvario tiene un mogollón festivo histórico por su variedad, que hoy incluirá el concierto de The Riggs (20 h.) y a las 21.30 un homenaje a los músicos Miguel Costas y Javier Soto, o sea todo un Siniestro Total que será el preámbulo de otra actuación de los EP, a las 22 horas. Pero es que veo en el programa hasta el jueves pasacalles, talleres, muchos más conciertos, cuentacuentos, baile, teatro... ¡sin que falte el fuego de la noche de San Xoán! ¡Vaya alegría y marcha la del Calvario, atacado por un fervor festivo!

Y las bodas de plata de Berto con Fidalgo

Y ya que hablamos hoy del 50 aniversario de algo tan obligatorio como un centro educativo, el Martín Códax, podemos compensar con la mención del 25 aniversario de algo tan opcional como un centro de placer gustativo: el Mesón Fidalgo de Sabarís. Me cuenta el veterano periodista felizmente jubilado y allí asentado (en Sabarís, no en el bar) Iglesias Viqueira, socio fundador desde el otro lado de la barra y fidelísimo cliente, que su timonel, Berto “Fidalgo”, no paró de rebanar jamones, darle al sacacorchos y despachar raciones en estas Bodas de Plata hosteleras del baionés Fidalgo.