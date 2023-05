Ahora son directivos, empresarios, gestores de empresas, políticos, profesores... pero en los últimos años del siglo XX eran un grupo de jóvenes que empezaban su andadura universitaria, con mucha ilusión, en una de las más emblemáticas escuelas del campus de Vigo, la Escuela de Ciencias Empresariales situada en Torrecedeira. Ahí veis a unos cuantos de ellos en un reciente reencuentro para rememorar aquellos tiempos y reencontrarse, felices de recuperarse y prestos al próximo en septiembre.

Irene del Río, una viguesa con Cuba como parte de su biografía

El azar, un artículo que escribí sobre el último disco del jazzero Alberto Conde, me llevó a saber de la existencia y admirar a María Muñoz de Quevedo, una coruñesa inmensa fallecida en 1947 que dejó en Cuba y para el mundo una biografía en el ámbito cultural y específicamente en el musical digna de novela. Ese azar me llevó a conocer a Irene del Río Iglesias, una viguesa de Bouzas que la biografió y la sacó de un anonimato inmerecido fuera de Cuba con su libro María Muñoz de Quevedo, la Escuela Coral Cubana. Irene, a quien muchos conocieron como profesora en el Instituto Castelao del Calvario en dos largas etapas hasta su jubilación en 2021, licenciada en Filología Gallego-Portuguesa, lectora entre 1999 y 2004 de la Cátedra de Cultura Gallega en la Facultad de Letras y Artes de La Habana durante cinco años y profesora de Cultura Gallega en las Sociedades Gallegas de la capital cubana, es ahora presidenta de la Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil.

Presidenta, claro, de “la Villamil”

Pocos como Irene del Río tendrían mayor razón de ser presidenta de esta asociación por su experiencia en Cuba y su amor acendrado por ese país, que la lleva ahora jubilada a compartirlo residencialmente con España. Claro, allí vivió Irene momentos espléndidos como su incorporación en 2000 al Congreso de la Asociación Internacional de Estudios Gallegos o la participación en otro de 2002 en Barcelona con una ponencia sobre el repertorio gallego coral de La Habana, en el que su biografiada es protagonista. De ahí saldría posteriormente su libro sobre María Muñoz, que presentó en la capital cubana y en 2010 en Vigo con Alonso Montero y Neira Vilas como valedores. Cuba es para ella una patria emocional, un espacio de íntima relación histórica con Galicia, un país atosigado por necesidades, es cierto, pero donde se vive una intensa vida cultural.

Que se nos va, que se nos va la feria vegana a los madriles

Digo yo que no se puede tener más éxito que el vivido por el femenino trío vigués que dio a luz hace dos años a la primera feria vegana de Vigo. Y es que, si es que siguen las tres, Tamara Alonso, Patricia Menéndez y Ana Gontad, dan el salto a Madrid con su feria vegana, cuando no hace mucho, temblaban de miedo ante los resultados de su estreno en Vigo. No pudieron ser mejores esos resultados porque en su primera edición movilizaron a más de 200 empresas y entidades y atrajo a 12.000 asistentes, lo que se reforzó en la segunda. Los datos y las previsiones han decidido a Tamara, Patricia y Ana a dar el salto a Madrid para la tercera edición, que se celebrará los días 25 y 26 de noviembre, en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, y me creo que estarán como un flan como en la primera experiencia porque Madrid es una apuesta muy fuerte. Serán 12.000 metros cuadrados con varios food trucks, un comedor, dos escenarios, zona infantil, un punto de encuentro profesional, una pasarela y una amplia selección de puestos expositivos de alimentación, moda, cosmética y servicios, así como santuarios y ONG. “ Nos vamos lejos para estar más cerca. Esto no significa que dejemos Vigo”, dicen ellas y es una disculpa piadosa pero, dado el positivo impacto logrado a nivel autonómico, es lógico que quieran ir más allá aunque Vigo las pierda.