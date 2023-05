Ahí veis, en su 55 aniversario, a gente de la Peña Madridista de Vigo, decana de Galicia. Ahí aparecen todos contentos en Rocamar de Baiona, yo creo que tras meterse entre pecho y espalda sabe Dios qué riquezas marisqueras y antes de la actuación de los hermanos Cunha. Y, en representación del Real Madrid, se ve hí por medio al exportero Agustín.

En memoria de Cecilia Najles, que inauguró en Buenos Aires

El pasado día 20 se inauguró en el Museo Benito Quinquela Martín de Buenos Aires una exposición retrospectiva de Cecilia Najles. Imposible olvidar a quien pasó muchos años en Vigo y dejó una singular huella en la ciudad, mucha obra sobre todo fantásticos grabados e incontables amigos que, si no hubiera que cruzar el charco, estarían en su exposición argentina. Ella se murió en 2018, me avisó de inmediato su hija psicoanalista Ana Ruth Najles (como su hermana Noemí) pero se había vuelto a su país años antes no sin dolor por dejar el Vigo de su alma, en el que había vivido con la intensidad vital que le era tan propia. Cecilia llegó aquí justa de recursos pero su brillantez pictórica y una enorme capacidad de convencimiento le permitieron vivir dignamente de su obra, que continuó a su vuelta argentina sin freno y no sé si con mesura. Solo una mujer que cree en sí misma y con una gran fuerza de convicción es capaz de sobrevivir en un espacio hostil y hacer amigos y ese es el caso de Cecilia. Vivió cerca de mi casa en el barrio viejo de Vigo, se marchó a Argentina y creí que no iba a volver nunca pero volvió, marchó otra vez… hasta que marchó para siempre. Fue una mujer admirable que me hizo conocer a otras de su estilo como la científica África González, porque enfrentaba todos sus temores y peleaba con dientes y uñas para salir triunfadora de las peores situaciones. La recordamos cada vez que miramos su obra en nuestras paredes.

Dos charlas, dos de tronío: una con Ramonet, otra de rock escrito

No os voy a decir que dejéis de tomar un vinito, o no vayáis a O lar das Artes, asador cultural, del músico Tincho Fernán en Matamá, o inauguréis la primera carpacciería de Vigo que montaron Jeraldine Silva y Francisco Atella en República Argentina... Comed, bebed, pero no os vayáis a perder dos conferencias. Una será el viernes (19.30) en la Escuela de Artes e Oficios organizada por Pertenza, que trae nada menos que al catedrático de Teoría de la Comunicación Ignacio Ramonet para hablar de O mundo en 2023: anatomía dunha policrise, que le presentará la periodista de FARO Mar Mato. Creo que voy a suspender una comida en Madrid ese día en un lugar tan finolis que solo se entra con una contraseña de los socios. La otra charla será mañana en la librería Versus con la presentación del libro Poética del rock, obra de Susana R. Barcia (profesora Depto. Lengua Universidad de Vigo) y Bosco Gil (músico y poeta) y se la recomiendo a todos los rockeros o curiosos en general porque es esta es la primera vez que se recoge en un único volumen un análisis conjunto de la evolución poética del rock escrito en inglés desde su nacimiento hasta la actualidad.

Y otra más, sobre Handicap

Pero hay otra conferencia más que le recomiendo a los celtistas en primer lugar, aunque a todo vigués le puede interesar. Me cuenta Sara Valcárcel, de la editorial Galaxia, que hoy mismo se presentará en el Salón Regio de la sede del Celta, a las 20 h., el libro Manuel de Castro, Handicap. Crónica dunha paixón, del filólogo Adrián Estévez. Yo creo que hay un libro anterior del inolvidable Gerardo G. Martín sobre este periodista, “Handycap”, unánimemente considerado fundador del Celta de Vigo.