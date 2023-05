Mirad qué contentos posan todos, y cómo no al tener una madre tan farruca a sus 95, que son los que cumplió el otro día. Ahí veis en el centro, rodeada de hijos, nietos, biznietos, sobrinos… a Juanita Caride A coeteira, hija de José O coeteiro , de Lavadores, y nieta de Jesús O coeteiro, de Sárdoma, con fábrica propia, que a tantas fiestas de aquí y de allá han dado luz y sonido por la Galicia toda. A Juanita se la ve como una de esas matriarcas gallegas de tomo y lomo. Me dicen que cantó de lo lindo en esta fiesta en su honor. ¡Felices 95, Juanita!

Entre pollos eco rellenos y medallones de calabaza

Mira que llevo tiempo diciéndome a mí mismo que, aprovechando que me he hecho mayor sin darme cuenta, tengo que poner un poco de juicio en mi comida y frecuentar sitios más sanos. Pues nada, no me acerco a los veganos, ni a los vegetarianos, ni a los crudiveganos, crudívoros, ni siquiera a los flexiveganos, pero creo que voy a empezar poco a poco. Bueno, de vez en cuando. Por ejemplo, haciendo caso a Daniel Amigo y Marcelo Damián, que ya hace unos 8 años que abrieron en la calle Venezuela, inspirándose en las tiendas eco de la Barcelona en que vivieron unos años, la tienda y cafetería ecológica Terrae. Prometo que lo haré ahora que se trasladaron, con todos sus bártulos, su cultura alimentaria y su vida sana, a Vázquez Varela 44. No entré pero lo vi de paso y me voy a ir allí con Ani Boado, que le encanta toda esta dimensión culinaria ética y estética entre madera, plantas naturales y quiero que te quiero verde. Ya me estoy imaginando entre medallones de calabaza asada con salvia, mousse de queso y crujiente de nuez o pollo eco relleno de picada ibérica,. Y si no, me voy al centeno, el de Rafa Centeno.

Las charlas del Balneario

Me encuentro con Amalia Gallego, directora de Comunicación en el Balneario de Mondariz, y mientras se toma un agua mineral (sin gas) no solo me informa de que están cerrando una serie de charlas sobre ese complejo balneario para celebrar su 150 aniversario, sino que me lía con una de ellas. El ciclo se titula La historia y sus personajes, y quiere dar a conocer, a lo largo de 2023, la relación de la villa termal con Isaac Peral, Peinador Lines, Antonio Palacios, Isabel de Borbón La Chata... Será en las instalaciones de la EMAO, y empezará nada menos que por la visita de John Rockefeller III, a Mondariz, a cargo del periodista Fernando Ojea. Como escribí hace mucho un librillo sobre el fundador, Peinador Lines, yo daré una de ellas aunque debo reconocer que quien ha escrito un libro más serio, Enrique Peinador Lines e Mondariz. Empresa, turismo e país, y quien más sabe sobre el tema es Ricardo Gurriarán. En realidad Xosé González, Pepiño, es el motor que nos ha liado a todos con esta interesante historia. Sé que Manu Orío hablará de La Chata, otra de las clientas balnearias, Salvador Fernández de la Cigoña, de Isaac Peral... La mayoría de la gente no imagina la rica historia que atesora este balneario desde que se abrió hace 150 años, lugar de encuentro de reyes, millonarios y otros personajes relevantes.

Y para el ‘weekend’, un garbeo con Eladio y sus seres queridos

Bueno, ya os lo adelanto para que lo pongáis los interesados en vuestra agenda. Me cuenta Uka Esmerarte que Eladio y los Seres Queridos cumplieron este año la mayoría de edad y vuelven a tocar en Vigo donde más les gusta; con el calor y la cercanía con el público que solo puede dar una sala de conciertos. A pesar de haberse recorrido en estos años todos los festivales y plazas mayores del país, en confianza reconocen que el formato sala es para ellos especial y es algo que no hacen en Vigo desde el 2019. Lo harán este sábado 27 en la nueva Sala Reverb (¿será por el famoso cariño que Eladio Santos le tiene a este efecto en la voz?). Aprovecharán para presentar oficialmente su versión del megahit galego de Pilocha O Sacristán de Coimbra, que se estrenará en todas las plataformas dos días antes, el jueves 25... ¡¡A bailar, chavales!!