¡Qué foto más ilustrativa de las gentes que animan a un pueblo, a su memoria, a la riqueza de su vida cotidiana! Aquí veis en medio al periodista y columnista de FARO pero antes de nada amigo Alberto Barciela y a su hermana Alicia recibiendo en la Festa do Choco redondelana el homenaje dispensado a su padre, aquel José Barciela “Pucho” que durante 60 años regentó el restaurante de su nombre, gran defensor de Redondela y cofundador en 1987 de esta fiesta. A su alrededor, la Digna alcaldesa Rivas, miembros “tanxarinos” que hicieron de pregoneros, concejales…

La Jumi, la Jenny y la fiesta del arte hoy en el mercado

Hoy, Día das Letras Galegas, la Plaza de Abastos del Calvario en Vigo volverá a convertirse, por séptima vez, en un mercado del arte. Alegría, frescura creativa en más de 60 expositores gallegos, llegados de norte a sur, con muchas ganas de mostrar sus trabajos, seleccionados entre más de 150 propuestas por No todo el pescado está vendido, sugerente nombre de la empresa organizadora de la que Esther y Alba, son promotoras. Hace poco el Calvario estuvo ocupado por la cultura de los cómics, hoy lo estará en esta plaza por el trabajo artesanal e individual de estos artistas, con actividades a su alrededor como cuentacuentos, conciertos en la primera planta... Conocí a Esther y Alba hace al menos 13 años, cuando eran la Yenny y la Yumi en el café-bar A Pola del Paseo de Alfonso, y además jóvenes coristas del grupo Alféizar. Un café en el que tanto podías asistir a una acto cultural como a una sesión de tuppersex, cosmética y juguetería erótica para adultos impartido por Bárbara X,. ¡Buf, qué tiempos! Pasaron los años y Esther y Alba, la Yumi y la Jenny otrora cuando mozuelas, casaron, tuvieron hijos y se convirtieron en serias activistas culturales. Aquí, en la Plaza del Calvario está una muestra con fotografía, cerámica, pinturas, ilustración y mucha música.

¡Me voy a la ruta das Letras!

Si no fuera porque estaré en Salamanca presentando el libro de Chiño Barral, yo hoy tendría que poner en mi agenda además de la visita al mercado del Calvario, la nueva ruta de ese Vigo turístico que dirige Borja Concheiro. ¿No es hoy Día das Letras Galegas? Pues esta ruta, que se creó para tal ocasión, aborda un recorrido por el centro de la ciudad y los lugares vinculados a los personajes gallegos de la cultura desde la explosión habida en Vigo en los años 50, con especial relevancia a Fernández del Riego, homenajeado este año. Alfonso Álvarez Canella, profesor de Historia, hijo del abogado Alfonso Álvarez Gándara y Toya Canella con el que me unen especiales vínculos, será quien dirija esta ruta que se iniciará a las 11 en la Plaza de la Princesa. Ese Vigo turístico que germinó un día en la cabeza de ese emprendedor y luchador vigués que es Borja Concheiro (¡cómo pasa el tiempo!, su padre era de mi pandilla adolescente) lo ha incluido entre sus rutas, varias y bien pensadas como Luces y sombras de Vigo, Para Vigo me voy!, Vigo negro y paranormal, Tras las huellas de Julio Verne... En fin, que Borja se lo ha montado tan bien como se merece.

Un año de “feeling” Cañaveral

Admirada igualmente por mí y tan luchadora como Borja Concheiro es Raquel Gamallo, que anda ahora liada como Relaciones Públicas con la agenda para junio del restaurante y café bar Cañaveral, en la Puerta del Sol. Raquel es una animadora y coordinadora con larga trayectoria antes en el mundo de la moda pero que, entre otros eventos que organiza por su cuenta, ha conseguido dinamizar como RR PP la vida de este espacio Cañaveral que el domingo celebrará su primer aniversario con una sesión vermú caldeada por Alberto Cunha. Hemos visto allí este año mucha música en directo, duelos de bandas, dos pasarelas con comercio local y diseñadores, talleres infantiles los sábados, monologuistas como Luis Zahera, Arantxa Treus, Jazmín Abuín, o torneos de ajedrez… Pronto veremos (22, 23 y 24) los Pint of Science, tertulias de universitarios en torno a la ciencia. Feliz año nuevo, Raquel.