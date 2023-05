Noches de ilusión vivieron este grupo de vigueses de la agencia de viajes Amaia por el 35 aniversario de la fundación de la empresa por parte del gallego Vicente Vilar Caramés, especialista en llevar y traer a todos los puertos del mundo a las tripulaciones de pesqueros y mercantes españoles. En el Cielo de Chicote celebraron una parte de los festejos. Ahí están Marcos Pereira, Lilian Alonso, Fátima Alonso, Cristina Martínez, Andrea Carrera, Patricia Suárez y Jacobo Conde, este último delegado de la agencia en Vigo y también responsable de los viajes del Club de Viajeros.

Una misa por Luis Alcántara

Mañana, a la 1, el párroco Juan Luis Martínez celebrará una misa por su memoria en esa iglesia de Fátima del barrio en que nació. El 13 de mayo se cumple un año del fallecimiento del pintor y publicista Luis Alcántara, un infarto tan inesperado que dejó asolados a sus muchos amigos y entristecidos a otros muchos que le conocían por su vertiente publicitaria, artística o del mundo de las redes en que dejó huella de su brillante pluma. Día hoy importante para Mucha, su madre Carmen Alcántara, figura tan popular y querida en la ciudad y más en su ámbito cultural como gobernanta durante 26 años de lo que hoy es el Centro Cultural Afundación, donde le tocó poner orden en 38.000 actos y vio pasar a 46.000 músicos y 7.500 actores. ¡Qué inmenso e irrecuperable dolor el de una madre que pierde a su hijo y aún más si la relación era tan intensa como la que ella y él tenían! No hubo vez que hablara yo con Mucha tras su muerte, hasta ayer mismo, en que su voz no estuviera intervenida por sus lágrimas. Mucha sigue sin entender por qué, tan pronto, le han quitado a su ser más querido, que al menos le ha dejado a sus nietos, Xácome, Brenda y Luis. En la iglesia de Fátima de su barrio del Pino, donde nacieron madre e hijo, a la 1 de la tarde de hoy tenéis una cita quienes le recordáis, un espacio para su memoria.

La Negra vibra hoy en la Radar

Pero la vida sigue y del pesar por alguien que se fue pasamos a la alegría por alguien que vuelve del Londres en que habita. Hablo de La Negra, Carolina Cid Felpeto, la cantante viguesa de r&b y Soul que nos trae hoy a la sala Radar (apertura de puertas a las 21) su disco Impossible Only Costs a Bit More, presentado hace poco en Londres. Atentos a esta cantante que estoy oyendo mientras escribo, de voz y estilo fuertemente marcados por el Jazz, la Bossa Nova y el Hip-Hop de los años 90, a la que acompañarán Paulo Silva , baterista, percusionista, compositor y productor brasileño (Dulce Pontes, Ana Belén, Soledad Giiménez, Serrat, etc.), el bajista Paco Dicenta (Two In The Mirror, Óscar Ibáñez, Phantom Club, Aretha Franklin Tribute, Mercedes Peón...) y el pianista Arturo Rúa, vigués formado en Manhattan School of Music y New York University (Roxane Butterfly, Tamango, Nikolai Kemeny, Sergio Tannus). La Negra fue miembro de coros de gospel en Londres y ha pisado en diferentes formatos escenarios en Reino Unido, Francia, Brasil, Marruecos, Senegal, India...Hoy la tendréis y, si queréis saber más, en https://www.lanegramusic.com/

O Calvario, un mar de cómics

Y si Esther y Alba preparan ya para el día 17 su VIII edición del Mercado de Arte en la plaza de abastos de O Calvario con 60 expositores gallegos, y si el vigués Marcos de la Fuente celebra hoy su VII Kerouac de poesía en New York con Marina, la hija del poeta Oroza como una de sus invitadas, y si la asociación Évame Oroza celebra hoy (recital a las 19) y mañana (expo a las 10 en A Laxe) lo que sería su 100 aniversario, y si hoy se inaugura el XV Mercado de Arte de Sabarís con exposición y venta de más de 500 obras... no olvidaros de esta otra acción cultural que también comienza hoy: la II edición de Banda á Feira, el evento de cómic que llenará de cómics las calles de O Calvario, con invitados de renombre como Miguelanxo Prado, Juan Día Canales, Kenny Ruiz, Teresa Valero o Miriam Bonastre. Mirad en https://www.facebook.com/afeirabd/