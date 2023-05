Los programas electorales

Para que tengamos una idea de las Propuestas electorales de los partidos que se presentan a las próximas Elecciones Municipales, vamos a tratar de exponer y analizar sus propuestas. Hoy vamos a empezar por analizar el programa del BNG, por ser, de momento, el único que llegó a nuestras manos.

Presenta este programa bajo el lema: “Un novo Marín contigo”, que comienza con la exposición de doce puntos principales, que son: Estrategia de actuación del Plan General (PXOU), Reforma normativa del PXOU, Plan de promocione integral de los cascos viejos (Marín y Cantodarea), Estudio de Ordenanzas municipales de inspección técnica de edificios, Elaboración de un programa de viviendas oficiales, Convenio para la recuperación, para usos sociales, en las antiguas viviendas de los profesores de los CEIPs de A Laxe, Carballal y Sequelo, Rehabilitación de viviendas en ruinas, Información y asesoramiento sobre apoyo para adquisición, Rehabilitación y construcción y mejora de viviendas, Promocionar los ARI, Recuperación, para el patrimonio municipal, de edificios de valor histórico, como País, Villa José, Pazo de La Brea, Pazo de San Pedro, Casa Rectoral del Campo y Protección urbanística de Loira Pazo de Cuadro y Mejora de la red de alcantarillado y separación de aguas pluviales.

Como vemos muchas intenciones, pero en su mayoría sin concretar, qué y cómo lo van hacer, solamente intenciones, con mucha literatura, para no decir nada concreto. Son muchos titulares, pero sin ninguna solución. Solamente propuestas de estudios. No se moja en un problema importantísimo, y para nosotros fundamental, que es el suelo o polígono industrial o empresarial, donde lo situarían y con que extensión. Pues de él depende el desarrollo y crecimiento de nuestra villa. No concreta como se ampliará el casco, ni por donde, para ofrecer suelo edificable, no concreta explícitamente la necesidad de reformar, profundamente, el actual PXOU. No dice nada sobre la expansión de Marín, de la necesidad imperiosa de desviar el tráfico por el centro, de planificar nuevas calles, de unir a Marín con la carretera de circunvalación, que es urgente. No dice dónde construir el necesario aparcamiento subterráneo. No dice cómo se mejorarán los ARI. Resumiendo, expone una serie de intenciones, pero no dice cómo y dónde, y sus propuestas no consiguen ese desarrollo y crecimiento que Marín necesita hoy.

En cuanto a “Abrir Marín al mar”, si dice cómo y dónde debe hacerse, aquí si se moja, porque en definitiva depende de otras administraciones, no de la municipal y pasa la responsabilidad a Defensa y el Puerto, no de la responsabilidad municipal, ni de cómo y de qué forma, que es de los que se trata ahora. El ayuntamiento lo que tiene que hacer es gestionar para conseguirlo, nada más. En cuanto al Puerto señala los problemas que ocasiona, pero elude hablar de sus límites, para que su pertenencia sea enteramente de nuestro municipio. Que es urgente solucionar, por motivos económicos y de pertenencia histórica, que está pendiente, desde hace mas de veinte años, de una decisión de la Xunta. No habla de los límites municipales, un problema histórico para Marín, que solo es cuestión de gestión municipal.

Luego habla de movilidad sostenible, frase demasiado manida ya, y deja entrever una serie de posibles actuaciones, que. a nuestro entender, no son aplicables en nuestro caso histórico, es decir el actual, por la estrechez de las calles, por lo que son poco realizables. Finalmente habla de la mejora del rural, de su protección, de sus servicios.

En definitiva, pocas iniciativas claras de lo que quieren hacer para mejorar y desarrollar nuestra villa, nada concretas y escasas. Porque los marinenses queremos saber que harían, para salir de esta atonía en que nos encontramos, con propuestas claras y detalladas. Porque la democracia no es solo votar cada cuatro años, no. Los ciudadanos tenemos que saber que se comprometen a realizar, y cumplirlo, y cuando no cumplen, o acometen cualquier obra no prevista, tienen la obligación de consultar porqué y como, pues el voto no es un cheque en blanco para los partidos, ¡No!, es para que realicen su programa, que es lo único que votamos, todo lo demás tienen la obligación de consultarlo. Para ello es por lo que los programas tienen que ser muy concretos en lo que van hacer. No sirve el caramelillo, de que dentro de cuatro años podremos votar. No, antes debemos saber, concretamente qué, cómo y cuándo, de todo los que se obligan a hacer para mejorar, desarrollar y conseguir el progreso de nuestro municipio.