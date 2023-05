Hoy rompemos la norma, ese evitar fotos que no sean grupales, y metemos a este dúo. Pena que no seamos de esa prensa o televisión rosa que crea, recrea, inventa y reinventa personajes del corazón y miente de oficio, porque así podríamos decir que sorprendimos a la médico, diplomada en Historia y exconcejala de Vigo Teresa Cendón en la terraza del Nagari, en posible romance ante románticos jardines con el preclaro músico y escritor James Rhodes, que estuvo en Vigo por causa del Concurso Internacional de Piano “Ciudad de Vigo”. Pero nada de eso, no somos de la prensa cardíaca y solo aprovechamos el momento en que Cendón, esposa a su vez del afable y parlamentario presidente Miguel Santalices, se acercó a la mesa del músico, al coincidir con él, para manifestarle su rendida admiración.

Teresa Zataraín, una editora y astrofísica madre en Vigo ¿Es posible que solo tengamos en Vigo dos mujeres editoras, Teresa Zataraín Marín con su editorial Creotz y Edurne Baines con Belagua? Eso parece al menos en una primera mirada. Debo decir que a Teresa la hallé por azar, cuando vi junto a mi columna del suplemento dominical un reportaje sobre una estudiante de astrofísica viguesa en Amsterdam de nombre Teresa Matamoro Zataraín. Se me ocurrió investigar ese apellido en Vigo y hallé, por la vía materna, a Teresa Zataraín, cuya cara reconocí de inmediato como colega primero en prensa, luego enfocada a su propia agencia de comunicación y ahora fundadora y editora de Creotz. Seis años tiene la misma, primero hacia la literatura infantil y juvenil con tres títulos de su autoría que iniciaron su “colección violeta” para después inaugurar con García Teijeiro y Marisa López la colección de poesía ilustrada Cometa… Digo ilustrada porque el mimo en la ilustración es obsesivo en esta Zataraín, que saludo al reencontrarla y tuvo que pelear como jabata para situar su ilusión editorial en el mercado. Edurne Baines, editora con Belagua, navarrico-viguesa La otra editora me atañe más personalmente porque es amiga querida. Edurne Baines, con su editorial Belagua. A Edurne, navarrica de Isaba, la conocí en 1987, recién llegada a Vigo para trabajar en el ya fallecido Diario de Galicia, en una manifestación del textil, y le gestioné su primera entrevista con Luis Carballo, de Galicia Moda, para ese periódico. Luego fue Jefa de Prensa del Rectorado, insuperable compañera mía en una revista llamada Pueblo Gallego y colaboradora de Imaxe Nova, una agencia de comunicación, hasta que en 2013 creó su editorial Belagua orientándola primero a la fotografía, que para algo su marido es el jefe de fotografía de FARO, Ricardo Grobas, a la narrativa, poesía, infantil… y más concretamente, a visibilizar a la mujer. Y Tamara García, de Mos, una tiktokera, actriz de mucha risa Y la tercera mujer de hoy se llama Tamara García Romero, y es de Mos aunque viva en Madrid. Confieso que me puedo permitir el lujo de vivir fuera de Twitter, Tik Tok , Facebook y toda esa suerte de nuevas plataformas y, aunque no ponga en duda su utilidad y hasta sus méritos, paso de ellas. Pero a mi móvil llegó hace un tiempo una tal GRT Tamara, Tamara García Romero al natural, que me desternilló con su vídeo sobre señoras y criadas y el otro día, al leer en algún lado que era de Mos, entré en su búsqueda en ese mundo TikTokiano. Casi perdí el aliento riéndome al verla liando a su abuela, de 90 años, pidiéndole que la ayudara a grabar un vídeo para conseguir una beca e introduciendo ante su sorpresa que su abu estaba embarazada, supuestamente para dar pena. ¡Qué nieta y qué abuela, qué mosense tenemos en Madrid convertida en estrella de Tik Tok, antes universitaria en Vigo, exdiseñadora de Inditex y actriz ahora en una obra, Milenial the show, en el teatro Alfil! ¡Qué talento, qué talante, qué imaginación y capacidad de reírse de uno mismo y qué capacidad de improvisación e interpretativa pero antes que nada, qué alegría!