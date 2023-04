De Valladares para el mundo, como su abuelo el escultor Remigio Davila. Este joven vigués, con tan sólo 18 años fue seleccionado por la agencia internacional ModelsMilano para debutar como modelo en la última Fashion Week de Milán que es una de las más destacadas en el calendario de eventos de la moda mundial, desfilando para marcas como Moncler o Yezael. Además de jugar al baloncesto en el Seis do Nadal y gracias a su afición por el deporte, cursó el último año en Estados Unidos y continuará sus estudios cursando CAFYD en la Universidad. Quiere destacar en el mundo de la moda, profesión a la que se ha dedicado durante el último año viajando por toda Europa, con pasarela y editoriales.

(Augusto Rodríguez)

Vigo, urbe de conciertos. ¡Vaya mogollón espera!

De seguir como este año Vigo se va a convertir en una de las ciudades de España con más rica programación musical, al menos en términos poblacionales relativos. Si echamos una ojeada a vuelapluma, contabilizamos casi 25 espectáculos en el Terraceo o Mar de Vigo, desde hoy hasta finales de julio, comenzando hoy por Vigo Porté, mañana con EEls+ Billie Merteen, en mayo Depedro, Jetrho Tull, Pancho Varona.... en junio a Arde Bogotá, en julio a Julieta Venegas... Si vamos a Balaídos tendremos a Guns N’ Roses el 12 de junio pero en Castrelos tenemos confirmados a Andrés Calamaro (8 de julio), David Bisbal (15 de julio), Pablo López (lunes 24 de julio), Beret (5 de agosto), Ana Mena (martes 15 de agosto) y ahora Alejandro Sanz (27 de julio). Para la Alameda están programados 4 conciertos entre el 28 de junio y 1 de julio de música clásica y jazz. ¿Más? La primera edición del Rocking Vigo llevará a la Porta do Sol entre el 9 y 11 de junio a grupos de Vigo y del resto de Galicia y el Wild Fest nos traerá bandas locales y nacionales entre el 30 de junio y 2 de julio a San Miguel de Oia. Añade los de O Marisquiño (11 a 13 agosto) y la 2ª edición del Reggaeton Beach Festival en Nigrán (Porto do Molle) el 12 y 13 de agosto, un gran festival de música reguetón, y estarás de acuerdo en que nunca Vigo tuvo tan rica programación musical. Y no hablo de conciertos en locales privados como La Fábrica de Chocolate. Pena haber perdido Portamérica en Nigrán, que este año pitará muy fuerte en Caldas de Reis con nombres como Sebastián Yatra, Bad Gyal, Molotovos, Loquillo... hasta un total de casi 30 entre solistas y grupos.

Entre la Imagine Jazz y Creativa con Diosdado

¿Una recomendación para hoy? Un paseo por el centro que puede comenzar a las 7 de la tarde oyendo en la Porta do Sol a la big band Imagine Jazz Orchestra, que son los chavales reunidos por el Conservatorio Mayeusis bajo la dirección del gran Joan Chamorro, a su vez director de la aclamada Sant Andreu Jazz Band catalana. ¡Es nuestra cantera jazzística, preguntadle a Lucas Alonso, director del Conservatorio Mayeusis! Pero a los que gustáis de la ilustración y diseño os propongo el acto del Festival Creativa de hoy, que es hablar de Raúl Bermúdez, de Maraca o Chachacha Estudio: la inauguración de la exposición, “VideoClub’92” de Daniel Diosdado + dj Fiuza, a las 19.30h en Río Lagares (Falperra, 16). Daniel Diosdado es uno de los ilustradores nacionales del momento con trabajos para Wacom, Solán de Cabras o la revista Cinemanía. Ahí lo tendréis.