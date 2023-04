¡Mirad qué marcha festiva les posee, qué general contento! Son de la Peña Los Maravillas, fundada hace unos 15 años en Bouzas y que preside Memel Montenegro. Todo un surtido de oficios del mar, patrones, capitanes, rederos... Se reúnen cada semana y en los cumpleaños de sus miembros, y esta vez en el de José Luis Picón, que no quiso decir cuántos. Tuvimos hace unos días allí un espléndido festín de zapata preparado por el Tigre que nos alegró la vida. Larga vida a la peña Maravillas.

Vivir y disfrutar Vigo con Javier Nogueira de guía

Nació en no sé qué castizo barrio madrileño pero en Vigo lo conocimos en los años de la Movida, en los que fue un personaje irrepetible por su look y querido por su amigable talante. Javier Nogueira. Nadie hubiera podido imaginar que de aquel tipo de pelos de colores, palabra ágil casi atropellada y cuerpo hiperactivo iba a salir un empresario competitivo volcado en el trabajo y un eficaz padre de familia con 3 hijos y la misma mujer, Pilar, de la que se enamoró entonces. Han conseguido los dos, contra viento y marea, que su revista, gratuita, Vivir y disfrutar Vigo, cumpla casi 25 años con periodicidad anual, un papel de brillo excelente y unos colaboradores que busca entre las mejores firmas que tiene a su alcance en la ciudad. No hay bar, hotel o similares que no tenga ejemplares para sus clientes de los 20.000 que tira, que en este número se encontrarán entrevistas con el alcalde de Raquel F. Novoa, con Gonzo, Desirée Vila, Pepe Solla, Pedro Feijoo y hasta una entrevista a sí mismo de un viejo periodista local. Reportajes sobre la moda gallega, cómics de Tania Martín, el Vigo de los otakus, de Lourdes Varela, un especial dedicado al barrio viejo, una guía para comer y beber... y muchos premios que reparten. En papel y digital ¡Bien por Javier!

Los de la Maraca no paran

Si de Javier Nogueira salió Vivir y disfrutar Vigo, que cumple 25 años, de Raúl Bermúdez nació Dot, una revista que nada tiene que ver con la anterior y cumple 17. No conozco a Raúl pero toda la trayectoria de este ilustrador que capitanea hace los mismos años el Cha Cha Cha Estudio en Vigo, dedicado a la comunicación persuasoria, señala que es un luchador con gran capacidad de emprendimiento y no poca imaginación. Pero de lo que voy a hablar es de la galería Maraca, que es otro brazo armado de los chachachaleros con base en Dr. Cadaval y un dinámico programa de exposiciones, relacionadas con el mundo del diseño y la ilustración. Y con gran capacidad para traer a Vigo firmas primeras del exterior. Con ellos nace ahora CREATIVA, el primer festival de creatividad y cultura de Vigo. Increíble. Desde el 18 de abril al 5 de mayo, cerca de 40 artistas, creativos, músicos, diseñadores y creadores en general pasarán por Vigo para compartir su trabajo y reflexiones a través de charlas, exposiciones, conciertos, talleres y presentaciones de libros en varios espacios de la ciudad. Arte, música, ilustración, diseño o moda... Estad atentos a los “maracaibos”.

Un pionero del cine gallego

Para los que os interese el cine en el marco de la historia de Vigo, o las admirables historias de superación, hoy mismo, a las 19.30 horas en la Escuela de Artes y Oficios, algo que puede haceros disfrutar. La presentación de una biografía sobre José Gil escrita por Manolo González, historiador pero sobre todo dinamizador del audiovisual gallego. Lo presentara José Luis Mateo, del Instituto de Estudios Vigueses y conoceréis la vida de un hombre nacido pobre en As Neves que consiguió convertirse en pionero del cine gallego. Este era José Gil.