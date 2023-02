Disfrutar de nuestros recursos

Tengo la sensación de que los gallegos no somos plenamente conscientes de los recursos con los que contamos. Otros lo son. Y están preparados para invertir y explotarlos. Eso nos dejaría en el peor de los escenarios posibles: asumimos los costes de todo tipo y nos quedamos con migajas de los retornos.

No soy experto ni en energía, ni en economía agraria o del agua. Pero me sorprende que en Galicia no contemos con instrumentos públicos poderosos para liderar la instalación de parques eólicos, fotovoltaicos o infraestructuras hidroeléctricas. Fijémonos en los países que cuentan con grandes reservas de petróleo. Son excepción los que lo regalan. También me choca que los gallegos no hagamos cola para aprovechar las oportunidades que abre la nueva y buena ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia. Contamos con más de medio millón de hectáreas de tierras fértiles abandonadas o infrautilizadas. Tierra con agua y capacidad de convertirse en una enorme despensa de productos de alta calidad, sostenibles y trazables; lo que garantiza altos precios y desarrollo socioeconómico.

Si no reaccionamos, me imagino un país lleno de enormes molinos de viento instalados en medio de valles con afectaciones a viviendas, tierras de cultivo y pasto. Qué más le da el paisaje y la ordenación territorial a un ejecutivo de una multinacional que vive a 3.000 quilómetros de distancia. También me imagino enormes incendios en veranos cada vez más secos y calientes; o capital chino comprando tierra y recursos para hacer lo que más les convenga sin preocuparse demasiado de externalidades negativas, como lo está haciendo hoy en África.

Afortunadamente, es posible que mi imaginación sea pesimista y alarmista, y navegue sin fundamento. Ojalá que así sea.