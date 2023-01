Hablando de encuestas, y volviendo a lo que os contó avecilla el otro día sobre las perspectivas electorales en las municipales de Ourense –kapital y provincia–, el pajarillo cantor ha recibido algunos datos más. Cierto que a un observador foráneo le pueden resultar extraños, pero en el marco de la política en la Terra da Chispa suena raro. Pero alguno en concreto confirma lo que había anticipado el filtrador enmascarado. Yes...

Y es que se está especializado en los asuntos más complicados y difíciles de explicar. Por ejemplo, que las demoscopias –la conocida y la de uso partidario interno– apuntan a que el “efecto Cabezas”, en la city capital, funciona pero no llega hasta dónde esperaban los baltarianos: aportaría quizá un concejal más, y como mucho, dos. Mientras, los jacomitas obtendrían entre cinco y seis, lo que previsiblemente encarecería mucho el recunque del Nene en la Diputación. Uf...

La dinastía baltariana no las tiene todas consigo, porque esos cálculos significarían dos actas para don Gonzalo, el boss de la cosa. Y pocos son los que creen que apoyaría de nuevo al Nene. Aunque. y eso también es cierto, Junior se las arregló para encontrar una salida: no hizo posible una moción de censura para echarlo, así que quién sabe lo que puede salir de ahí en un futuro. Incluso un pacto PP/PSOE en la capital: evitaría males mayores con terceros. No es fácil. Jo...

Lo que no acaba de ir bien allí es lo de los pachistas. No es que hayan renunciado a lo de “Ourense existe”, o algo parecido, pero hay problemas diferentes, entre ellos el de financiación, que frenan por ahora las decisiones audaces, aunque hay tiempo. Anacleto supo que esta misma semana –le parece que el miércoles– algunos de los impulsores del proyecto se reunieron, pero no tomaron decisiones finales. Ocurre que Pachi cree tener chance, y puede. que acierte. ¿Capisci?