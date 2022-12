Terquedad municipal

A lo que parece la corporación municipal, se enterca en ubicar el primer aparcamiento subterráneo de nuestra villa, en el Parque “Eguren”, y realmente no sabemos cuáles fueron los lugares escogidos para hacerlos, y para tomar tal decisión. Porque este no es el lugar más adecuado, tal como lo entendemos nosotros, por varias razones: Una porque su capacidad prevista, no alcanza a cubrir las necesidades actuales, al entender que 200 aparcamientos no son suficientes; porque la ubicación n o es la adecuada, en una calle de muchísimo tráfico, y con entrada y salida a la misma calle, donde hay un colegio muy concurrido; porque es demasiado gravoso para el municipio comparado con el rendimiento que sacarían. No vamos a alargarlos más porque ya lo hemos expuesto en un anterior comentario.

Por estos motivos habíamos propuesto que se ubicase a lo largo de la avenida de Ourense, desde el cruce con Carballiño, hasta la Gasolinera. En cualquier lugar de este entorno. Por varias razones: porque tendría, en cualquier caso, cuatro veces más cabida que la que se propone, porque su construcción sería más barata, al ser todo el subsuelo de arena, por ser todo relleno, porque podría tener múltiples entradas y salidas, desde la misma av. Orense, Rep. Argentina. La Estrada, Almuiña, Echegaray, y O Forte; y porque se podría hacer por etapas, adecuándolas a las necesidades de cada momento; y porque permitirían ir eliminando poco a poco, el actual aparcamiento del muelle, y así poder adecentar toda esa superficie con la piscina y acercar más cómodamente el enlace de los Jardines “Rosalía de Castro” con el paseo marítimo “Alcalde Blanco”. Por todo ello, y atendiendo al llamamiento del concello para que colaboremos en el diseño del Marín futuro, aunque nosotros llevamos más de media vida haciendo comentarios, siempre dirigidos exclusivamente, al progreso de nuestra villa, llevados únicamente por el cariño que le tenemos al lugar donde nacimos. Por ello, solicitamos que se deje atrás esa terquedad, y se haga un estudio en profundidad de esta posibilidad natural que tenemos en el centro de nuestro municipio. Y se haga público el resultado comparándolo con el del “Parque Eguren”. Y luego se haga en el mejor sitio. De eso se trata de hacerlo en el mejor lugar para el desarrollo y crecimiento de Marín. Si quieren atenderlo bien, si no, será peor para los marinenses. De ellos será la responsabilidad.