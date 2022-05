La entrevista de Bene

El personaje que festejó la Academia Galega este año en el Día das Letras era un desconocido, por lo que su puesta en escena fue un descubrimiento para la inmensa mayoría.

Florencio Delgado Gurriarán, el poeta homenajeado, a diferencia de la mayoría de los anteriores escritores a los que se dedicó la fiesta de las Letras, que eran conocidos en Galicia, habituales en Vigo por haber publicado en el FARO, frecuentado sus calles y alguna tribuna, no pisó la ciudad hasta 1968. Fue cuando volvió por primera vez, después de 30 años de ausencia. Al iniciarse la Guerra Civil había huido a Barcelona, cuando tenía 33 años, y al acabar la contienda, en 1939, embarcó desde Francia hacia México en el Ipanema, un barco bien conocido en nuestro puerto.

La primera noticia que tienen los gallegos de Delgado Gurriarán es por la foto que acompaña a la entrevista que publica Benedicto Conde, el popular Bene, redactor y fotógrafo del FARO, el 25 de agosto. Presenta al recién llegado, en la sección “Gallegos por el mundo”, como un poeta residente en México que vuelve a la tierra. Y explica la larga ausencia de esta forma: si a la mayoría de los que emigraron a América les resulta difícil volver, más aún a un poeta, “porque nunca fue negocio la poesía”. Pero ahora Delgado Gurriarán ya está aquí y puede “respirar de nuevo el aire de sus primeros años”.

Nada comenta de las connotaciones políticas que le han llevado a América por ser uno de los exiliados de la Guerra Civil.

Pero esa omisión al interesado no le molestó, porque agradeció la entrevista que le hacía visible, como demuestra en el artículo que publica el día 5 de septiembre, en el que cita a Bene.

Su artículo, titulado “Labor dos galegos na Nova España” es un completo resumen de la enorme tarea cultural que desarrollaban los exiliados en México. Quiere que se sepa aquí, según expone él mismo: “Dar a conocer eiquí o labor cultural dos galegos de México, desde fas treinta anos”.

Asombra el número de profesionales, intelectuales, escritores y artistas residentes en México que cita como colaboradores en la fundación y actividad de las entidades: el Padroado da Cultura Galega, las Irmandades da fala, el Ateneo de Galicia, las revistas “Saudade” y “Vieiros”. Entre ellos destaca el nombre de Alexandre Finisterre, escritor y editor, que publicó “Compostela”, el anuario de la emigración gallega. E inventor del futbolín.

Es el único articulo que publicó Delgado Gurriarán en el FARO, escrito y fechado desde Córgomo, su pueblo natal, al que contempla con ojos extasiados: lo “definiría, si no lo hubiera hecho ya Amado Nervo, de paisaje lleno de gracia como un Ave María”.

En una clarificadora interpretación, Manuel Bragado califica de histórico este artículo, escrito en gallego, en tiempos en que no abundaban en la prensa. Vino tres veces a Galicia con la intención de quedarse, pero no lo logró, y murió en el exilio. No en México, sino en EE UU, en 1987, cuando ya España transitaba en democracia.

Cuando se ha celebrado el Día das Letras, con los libros biográficos que se le dedicaron y la reedición de sus obras poéticas, Delgado Gurriarán ya no es un desconocido ni patrimonio de los intelectuales gallegos que estaban al tanto de cuantos pululaban por el mundo. Ya está al alcance de la inmensa mayoría. Se ha hecho visible en Galicia.

Pero cuando era un absoluto desconocido, quien primero lo presentó a los vigueses y a los gallegos en general fue un periodista de a pie, Benedicto Conde, el popular Bene. Lo fotografió, enseñó su foto para que todos lo conocieran y comunicó sus primeras impresiones al llegar a Galicia después de treinta años.

En este mes de festejo de las Letras, no debe olvidarse cuando ya mucha gente habla con familiaridad del poeta de Valdeorras. El mérito de que lo conocieran los gallegos de 1968 es de Bene, a quien Cunqueiro pintaba con dos máquinas de fotos al hombro, y a quien Daniel Hortas dedicó el libro Con el viejo Bene en la isla.