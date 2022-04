Las formas de Feijóo, 2.ª parte

Alberto Núñez Feijóo, el adalid de las formas, lo ha vuelto a hacer. Sin haber hablado con todos los que importan en el PPdeG y pese a pregonar que su opinión sobre un asunto tan relevante como su sucesión la conocerían los órganos de dirección de su formación antes que los periodistas, el todavía presidente del Gobierno gallego detalló la hoja de ruta de su relevo en una entrevista en un medio de comunicación.

El nuevo líder del PP nacional explicitó sus planes a un periódico el viernes, el mismo día en que previamente en una rueda de prensa se negara a contestar preguntas sobre su sucesión. Justificaba su negativa así: “Mi opinión tengo que darla en los círculos internos del partido, no voy a hacer un posicionamiento externo antes de hablar con ellos”. Cuando concedió la entrevista no había hablado con todos los barones provinciales, ni se había reunido con la plana mayor del PP gallego. Aún no la ha convocado.

Ya nos tiene acostumbrados el todavía presidente de la Xunta. A finales de febrero y durante días se negó a confirmar lo que era un secreto a voces: su pacto con Isabel Ayuso y demás barones autonómicos para reemplazar a Pablo Casado en Génova. Se excusaba, pese a la insistencia de los periodistas, en que antes debía comunicárselo a la dirección gallega del PP. El anuncio de su candidatura, remarcaba, sería en el marco adecuado. El escenario finalmente elegido fue la sede de una empresa privada. Los dirigentes del PPdeG se enteraron por los digitales de los diarios del abismo que se abría en el partido por las alertas de noticias de los periódicos. No en una reunión personal con su jefe de filas.

A la vista de los antecedentes, en Madrid pueden hacerse una idea de cómo se las gasta el nuevo líder del PP nacional. Éste es su respeto por las formas que tanto pregona. No hay dos sin tres.