Hace un tercio de siglo pregunté en Glasgow por un enorme y austero edificio nuevo y me dijeron que eran oficinas del Ministerio de Defensa del Reino Unido, con 400 funcionarios trasladados desde Londres para paliar algo la sangría de empleo tras cerrar Margaret Thatcher las minas de carbón de Escocia. Aquello no era la habitual palabrería sobre “medidas compensatorias”. Aunque el proyecto de reabrir como base militar el campamento de Monte La Reina (cerca de Toro, Zamora) no sea ni de lejos una decisión tan valiente como la anterior, o va por ahí la lucha frente al despoblamiento de la España vacía o no pasará de eslogan. Monte La Reina tiene para mí otras evocaciones, pues estuve allí dos veranos consecutivos haciendo las Milicias Universitarias, un tiempo inolvidable a pesar de la dureza, o por eso (ya sé que decir lo contrario mola más). ¿Dónde hay que firmar en apoyo del proyecto?