Afganistán: tiempos de reforzar el gasto militar

Decía Churchill que la paz no se consigue cantando sus excelencias, sino mediante la diplomacia, pero acompañada de una capacidad militar disuasoria que convenza al posible adversario de que, en caso de agresión, cualquiera que sea la forma en que esta agresión se perpetre, puede desencadenar una respuesta contundente. La situación de Afganistán no es ninguna broma y marca un progreso del integrismo islámico que supone una amenaza real y cercana para todas las democracias reales. Es suicida no prepararse para lo peor y esta preparación para el peor escenario posible, aunque no suceda finalmente, facilita la defensa para escenarios menos graves. En política de defensa hay que planificar a corto, medio y largo plazo situándose siempre en el peor de los escenarios. España es fronteriza, aunque sea mar por medio con países que van a estar hoy más expuestos que ayer ante el integrismo islámico y que pueden ser desestabilizados.