El hombre que desciende de distintos monos

Nuria Espert guarda en su cara los pliegues de la vejez y en sus ojos ese mar inmenso que siempre la acompañó. Es una mujer bella en todos los sentidos. Cuando explica que los nacionalismos hacen pequeños a los pueblos y a las personas, acierta plenamente. Como decía Jaume Perich, el nacionalismo es creer que el hombre desciende de distintos monos. Pero nadie en este país tendría que preocuparse de sus estados alterados de ánimo si no fuese porque existe un partido, el PSOE, dispuesto a escuchar esa música y a entretenerse con ella. Es el PSOE de Sánchez, dirán algunos. De acuerdo. Pero también es un socialismo que traiciona los principios no solo de la moderación patriótica sino de la Internacional. Es decir, internacionalistas, conviniendo en lo que ha sido históricamente la izquierda, y nacionalistas no puede ser. Es pensamiento y navarro, que diría Baroja.

Los nacionalismos que se reivindican independentistas después de los indultos del Gobierno producen asco y miedo

Los nacionalismos que se reivindican independentistas después de los indultos del Gobierno producen asco y miedo. No porque ejecuten sus aspiraciones desde una perspectiva grosera y ofensiva contra el resto de país, sino por la propia concepción de ese identitarismo absolutamente antropófago que se ha extendido. Otegi reclama, en vista de los indultos del procés, la excarcelación de los etarras y un nuevo punto de partida para la reconstrucción de España como un conjunto de naciones sin Estado. Otegi, por si alguien no lo sabe, era hasta no hace demasiado tiempo un tipo que al que no le perturbaban los tiros en la nuca de los etarras.

El propio Pedro Sánchez es el primero en relativizarlo. En Bruselas ha dado una explicación lamentable diciendo que lo útil en el pasado fue el castigo y que ahora es el perdón. Es importante darse cuenta de que él es un hombre que mide exclusivamente las cosas de acuerdo a lo que le conviene en el momento oportuno, no a lo que le conviene a la salud moral del país.