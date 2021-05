Píldoras varias para mayear mayo

Hay que empezar fuerte, ustedes perdonen. Primarios, Secundarios y Universitarios no aprenden a leer, es decir, a comprender lo que leen. El sistema les proporciona el andamiaje necesario solo para comentar un libro a gusto, modo y manera del profesor. La chavalería no se deja llevar por el libro, sino por la herramienta que les permite aprobar. Ya está, ya desahogué. Viene a cuento la cosa por la ayuda que un mi sobrino −alumno de sobresaliente y gran lector− me demanda para un trabajo de 1º de carrera, consistente en comparar una novela de Galdós con otra de Joseph Conrad. Intento hacerle el servicio entusiasmado: que si el ritmo de la prosa, que si la historia, que si… Skype me devuelve su cara cada vez más aburrida. Hasta que al fin me interrumpe para decirme algo así como: “Ya, tío, te entiendo. Pero la profe nos pide que disimilemos la funcionalidad deconstructiva estropelitando los fundicios sariosos de la astropelia. Con ejemplos susterientes, claro”. Mi “Brel” comienza a ladrar asustado al escucharlo. Salgo del trance como puedo y cierro mi portátil como quien cierra un modo de entender la literatura, o sea, el mundo. Perdimos, perdimos otra vez, cantaban “Les Luthiers”. Me acuerdo de mi amigo Juan José Millás: “No hay mejor eutanasia que la certidumbre de que ya no queda nada por alcanzar”.