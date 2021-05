Carecen de razón y de sentido las palabras del ministro de Justicia pidiendo que los españoles acepten con “naturalidad” los indultos que el Gobierno quiere promover en favor de los condenados del procés. Según la Fiscalía del Supremo, no existe una sola razón admisible en derecho que los justifique. Ni jurídica, ni política, ya que como ha quedado probado, tras la declaración de intenciones del presidente de la Generalidad, a los sediciosos jamás se les ha pasado por la cabeza arrepentirse de lo que hicieron y no tendrían inconveniente en repetirlo para conseguir la autodeterminación, si esta no la logran a través de un supuesto “diálogo” claudicante que solo consiste, bajo su punto de vista, en una tapadera para salirse con la suya sin volver a las tensiones. Para el Gobierno, el “diálogo” supone fingir que maneja un espíritu conciliador cuando, en realidad, lo que prima es únicamente el interés partidista de mantenerse colgados de un hilo de la legislatura gracias a los votos de los independentistas. El problema es que esto que ahora contempla como una tabla de salvación acabará convirtiéndose seguramente en su tumba.