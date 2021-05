La necesaria convivencia sostenible

La mera presentación de proyectos de construcción de parques eólicos en diversas zonas de Galicia ha desatado una contestación social que no responde a la realidad, que por ende está demonizando una energía limpia y sostenible de gran valor para nuestra comunidad autónoma. Hace meses que reiteramos desde la Asociación Eólica de Galicia la imposibilidad de que una proyecto vaya adelante cuando ni los propietarios de los terrenos ni las autoridades municipales lo desean; porque, sin acuerdo de base en el propio territorio, el parque no prospera. Por otra parte, el simple registro de un proyecto no asegura su viabilidad mientras no supere una compleja reglamentación normativa en materia urbanística, paisajística, patrimonial, de conservación de la naturaleza, etcétera. La ley es extraordinariamente garantista, una certeza jurídica que es buena para todas las partes.

Dicho esto y tras refinar proyecto a proyecto, propiciemos una adecuada y necesaria convivencia entre los parques eólicos viables y las personas que viven en y del medio rural, porque su bienestar y desarrollo nos interesa también a las empresas promotoras. Más de veinte años de historia del sector en Galicia acreditan una aquiescencia superior al 80 por ciento. Nosotros somos ruralistas, por instalación y ayudas a zonas deprimidas, así como ecologistas por el tipo de energía que generamos en los montes.

El final del carbón y de los combustibles fósiles, amén de otras crisis industriales, están provocando o amenazando caídas de empleo. El desarrollo eólico gallego contribuirá de forma significativa a la creación de puestos de trabajo de calidad, durante la construcción y, posteriormente, con el mantenimiento de las máquinas. Y no olvidemos nunca que somos una fuente limpia, imprescindible para seguir sustituyendo a las energías contaminantes. La hoja de ruta marcada por la UE y el Plan Nacional de Energía y Clima así lo certifican. Quiere esto decir, además, que las energías renovables somos parte de la recuperación económica originada por la pandemia.

*Presidente de la Asociación Eólica de Galicia