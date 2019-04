Los republicanos y los jubilados se "miraron"

La República se unió a los jubilados, o viceversa. Fue en la Plaza del Concello, donde confluyeron los actos en conmemoración del Día de la República con la manifestación de los jubilados y pensionistas que salen a la calle por todos nosotros para que no se pierda este derecho, ganado a golpe de sudor y esfuerzo. No fue mal encuentro, ni nadie "miró" mal que ambos actos coincidieran en el tiempo. Pero que conste que no fue hecho a propósito. La República hace años que llevan celebrando en la Plaza del Concello sus actos tal día como ayer.

El PP de Cangas se hace de rogar

Se hace de rogar la candidatura del Partido Popular de Cangas. Cierto que madrugó el nombre del candidato, que tampoco supuso ninguna sorpresa: José Enrique Sotelo, pero nada sabemos de quienes le a acompañaran. Por méritos es probable que repita de número dos Dolores Hermelo, que el viernes fue en procesión con José Enrique Sotelo. Eso siempre es buena señal. ¿Y el resto? Son muchos los que ya repitieron hace cuatro años y los infiltrados en el PP nos cuentan que se prometieron cambios. Pero no a los de aquí, sino a los de la cúpula, que está más en Pontevedra que otra parte.