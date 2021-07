Jon Rahm no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. El golfista vasco dio positivo de COVID al someterse a una tercera prueba de PCR consecutiva, obligatoria en Japón para todos aquellos que hayan estado recientemente en el Reino Unido, como es el caso de Rahm, que acaba de disputar el Open Británico.

En las dos primeras pruebas salió un resultado negativo, según informó el COE. Pero la tercera fue la positiva. El jugador pidió que se repitiera ese tercer test. No hubo variación. Volvió a dar positivo. El jugador se encuentra en Arizona (EEUU), donde reside, y estaba preparando su viaje a Japón para jugar un torneo que no está previsto que comience hasta finales de esta semana.

Rahm está vacunado con Janssen, la de la farmacéutica Johnson & Johnson. Se da la circunstancia, además, de que Rahm ya tuvo que abandonar a principios de junio el torneo The Memorial en Ohio al dar positivo antes de la última ronda cuando disfrutaba de una ventaja de seis golpes sobre el segundo clasificado.

Ahora ha vuelto a dar el mismo resultado menos de dos meses después. Un caso extraño de posible reinfección y con la monodosis de la vacuna inyectada. De hecho, no se sabe a estas alturas de si se trata realmente de un segundo positivo o de restos genéticos del positivo original. Una situación desconcertante que ha dejado a la delegación española sin uno de los grandes aspirantes a medalla en estos Juegos Olímpicos.

En el primer positivo, a principios de junio, Rahm recibió la noticia en el campo, en el momento en que lideraba el torneo con seis golpes de ventaja, y rompió a llorar. Poco después, en el Open de EEUU, se recuperó del disgusto a lo grande, conquistando el torneo y afianzándose en el número uno del mundo. Posteriormente se lució en Gran Bretaña, con su tercer puesto tras una estupenda última jornada, y aspiraba a todo en Tokio.

Rahm expresó ayer sus sentimientos a través de las redes sociales. “He tenido la suerte de representar a mi país y ganar campeonatos en todo el mundo. Jugar en Tokio me habría dado la oportunidad de ganar una medalla para mi país. Me hubiera encantado ser uno de los primeros medallistas españoles, pero el destino tiene otros planes para mí”, señaló.

Y añadió: “Este es un gran recordatorio para todos nosotros de que todavía estamos en una pandemia. Las cosas no han terminado y todavía tenemos que luchar juntos para superar esto lo mejor que podamos”.

El positivo de Rahm es un mazazo para las aspiraciones de medalla españolas. El COE indicó que no hay tiempo para encontrarle un sustituto y cumplir todos los protocolos sanitarios. En principio Adri Arnaus representará a España en categoría masculina aunque a última hora de ayer desde el organismo se trataba de acelerar los trámites para poder encontrar un sustituto. El extremeño Jorge Campillo podría entrar en su lugar en caso de fructifiquen las gestines que en la misma capital nipona está haciendo el director técnico federativo, Ignacio Gervás.

Gervás informó que “efectivamente estamos intentando agilizar todas las vías posibles para que Campillo pueda estar en la cita olímpica en el lugar de Rahm”. “Es muy difícil, pero hay una vía que estamos intentando agotar al máximo”, dijo. En este sentido, Campillo, que dio toda su disposición para acudir a Tokio, ya se ha sometido en Cádiz a una primera PCR, al igual que su caddie, que se encuentra en una localidad norteña española.

“Este lunes intentaremos que se les haga la segunda de las pcr, para el martes sean sometidos a la obligatoria tercera, en los tiempos requeridos. Si todo sale bien, y se cumplen los plazos requeridos, viajarían el mismo martes hacía Tokio”, comentó Gervás.

Según indicó el director técnico federativa, Campillo “se mostró muy ilusionado” con la posibilidad de ir a Tokio para, tras el positivo de Rahm, para acompañar a Adri Arnaus en el equipo español que compita en Tokio 2020.

Gervás, que llegó este mismo domingo a Tokio, asimismo, dijo a Efe que era “una pena” la baja de Rahm, pues “estaba muy ilusionado” con su participación olímpica y “estaba en un gran momento de forma, como demostró en los últimos torneos”.

El gallego Santi Tarrío reclama ser el sustituto del vasco

La noticia de que John Rahm se pierde la cita olímpica afecta de forma directa a un gallego. Santi Tarrío, el único jugador de la comunidad que disputa el circuito europeo, había sido designado como el primer suplente de la selección española en Tokio. Ayer mismo el jugador santiagués reclamaba la plaza que la Federación Española estaba tratando de colocar a Jorge Campillo, jugador al que él había adelantado en la clasificación justo antes de que se hiciera oficial la lista. Pero el problema es que la Federación Española de Golf no actualizó esa lista. De esta manera solo contemplaba que a los Juegos fuesen Rahm, García, Campillo, Cabrera Bello y Arnaus. “Voy a pelear la plaza en los Juegos porque creo que me corresponde por el ranking. Soy el primer reserva según el ranking olímpico y no voy a dejar escapar una oportunidad como ésta”, explicaba ayer el gallego. Las posibilidades de Tarrío son mínimas porque la Federación ya ha comenzado a tramitar la posible llegada a Japón de Campillo.