Dicen que no hay nada más atractivo que el sentido del humor. Aunque para la desgracia de Pedro, concursante de `First Dates´, utilizarlo no fue la mejor idea durante su cita.

El participante tiene detrás toda una historia de superación. Desde niño sufrió poliomelitis, lo que le hizo padecer una grave cojera. El hombre decidió emplear su defecto como arma para conquistar a Rosanna (su cita), lanzando varias bromas de humor negro con las que se burló de sus limitaciones. Una soltera de 'First dates' desprestigia a su cita nada más verle: "Yo tengo mucha clase" La poliomelitis, es decir, la polio, es una grave patología que puede ser mortal o influir en la persona que la padece infectando la médula espinal y causando parálisis totales o parciales. Aunque también se puede pasar el virus de forma leve y presentar síntomas como fiebre o dolor de garganta. Principalmente, afecta a niños menores de cinco años. En el caso de Pedro afectó a sus piernas y se quedó cojo de una. El participante explicó a su cita que había ido a un "colegio de cojos" y pudo aprender a reírse de sí mismo. No despertó, sin embargo, las carcajadas en Rosanna. Se definió como una persona activa, con gustos muy personales. Contó que había recorrido el mundo en un barco de vela y que actualmente disfrutaba de una jubilación anticipada por su problema físico. Además, paradógicamente, aseguró que buscaba una compañera animada y "sin defectos físicos". Por su parte, a Rosanna no le encantaron las aficiones de Pedro. Indicó que ella buscaba un hombre con gustos más similares a los suyos, como ir al gimnasio u otros quehaceres más convencionales. A la hora del veredicto, pese a los esfuerzos de Pedro por atraerla con su sentido del humor, Rosanna lo rechazó. Él tenía esperanzas de mantener otro encuentro con ella.