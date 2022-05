'Star Wars' se afianza como vasta y expansiva galaxia de series.

'Obi-Wan Kenobi' iba a ser, en principio, una película dirigida por Stephen Daldry ('Las horas', 'The Crown'), pero la necesidad de contenidos para Disney+ acabó convirtiéndola en serie. Es, además, en televisión donde los proyectos de 'Star Wars' parecen últimamente tener mejor suerte. Para los fans puristas, las series animadas de Dave Filoni son una extensión a la altura de la trilogía original. Y hace tres años, 'The Mandalorian', diseñada por Jon Favreau en alianza con Filoni, consiguió un consenso popular y crítico que no se veía desde tiempos muy, muy lejanos.

Mientras se redefine el potencial cinematográfico de la franquicia, Lucasfilm y su empresa madre, The Walt Disney Co., afianzan el universo 'Star Wars' en la (cada vez menos) pequeña pantalla. Hasta ahora, solo habíamos visto una temporada de imagen real al año en Disney+, pero según un reciente reportaje de portada de 'Vanity Fair', los planes son que acaben siendo tres como mínimo. A 'Obi-Wan Kenobi' le seguirá, el 31 de agosto, 'Andor', en la que Diego Luna recupera su papel en 'Rogue One', el del espía rebelde Cassian Andor. Así es, no se trata de secuela: en aquella película Andor daba su propia vida por la Rebelión. En realidad se desarrolla cinco años antes de aquella y narra su viaje de migrante (de un mundo natal destruido a un horizonte en constante movimiento) y su salto del nihilismo a la fe ciega en una causa. Existe, además, la posibilidad de que la tercera temporada de 'The Mandalorian' se estrene a finales de este mismo año. En 2023 llegará, con toda seguridad, 'Ahsoka', el 'spin-off' con Rosario Dawson como la Jedi gris titular, que migró de la animación de Filoni a apariciones estelares en 'The Mandalorian' y 'El libro de Boba Fett'. A Dawson la acompaña Mary Elizabeth Winstead (recién casada con Ewan McGregor: familia galáctica) en un papel aún por desvelar. 2023 será también, con suerte, el año en que veamos 'The acolyte', thriller de misterio situado en la era de la Alta República, un siglo antes de la época Skywalker. Leslye Headland, que cedió a Natasha Lyonne el puesto de 'showrunner' de 'Muñeca rusa' para centrarse en esto, ha prometido "una mirada a los asuntos políticos y personales y espirituales que se dieron en un periodo del que no sabemos mucho". Más allá en el horizonte queda una serie recién anunciada, con el nombre en clave de 'Grammar rodeo', en la que Jon Watts (director de la última trilogía de 'Spider-Man') planea inyectar el espíritu de las aventuras iniciáticas de los ochenta a una peripecia desarrollada en los días posteriores a la caída del Imperio. Fuentes cercanas la definen como "'Stranger things' en el espacio". Tampoco suena mal.