'Supervivientes: All Stars' sigue anunciando su lista de concursantes. El último fichaje fue el de Marta de Lola. La exconcursante regresará a Honduras después de ser una de las que más tiempo aguantó en el palafito junto a su inseparable compañera Palito.

En la gala de 'Conexión Honduras', Sandra Barneda ha desvelado un nuevo nombre que se sumará a la aventura. "El nuevo o nueva concursante de ‘Supervivientes All Stars' ganó un certamen de belleza y fue declarado el más guapo de España y también ganó su edición de ‘Supervivientes'", dijo la presentadora antes de Alejandro Nieto entrara en plató para recibir su antorcha.

El concursante, que saltó a la fama por su participación en ‘GH VIP’ durante su cuarta edición, se dio a conocer sobre todo por su participación en ‘La isla de las tentaciones’ junto a Tania Medina. Su paso por el reality presentado por Sandra Barneda le valió su plaza en ‘Supervivientes 2022’ cuando se convirtió en ganador.

El concursante se ha mostrado muy ilusionado con esta nueva oportunidad a la que llega con muchas incertidumbres. "Al final nos enfrentamos titanes, hay gente muy fuerte y no sé, voy con otras expectativas. No sé cómo voy", aseguró.

"Voy a ser como siempre soy, tú me conoces Sandra. Siempre voy a intentar dar lo mejor que pueda y nada, que gane el mejor. Pero yo voy con ganas de ganar otra vez, no te creas que no", declaró. "Estoy convencidísima, pero como dices tú no solo vais los mejores, pero va a ser una edición muy compleja con pruebas mucho más duras así que muchísima suerte", le deseó Sandra.