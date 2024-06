'Supervivientes' encara ya la recta final del concurso. Apenas quedan un par de semanas para conocer el nombre del ganador de esta edición, pero aún quedan unos cuantos concursantes en Honduras. La edición 'All Stars' arrancará a finales de junio, por eso, el programa se ha puesto las pilas con las expulsiones.

El pasado jueves Jorge Javier anunció que Aurah era la última expulsada, pero que más pronto que tarde se viviría una nueva expulsión. Y así fue. Este domingo Sandra Barneda anunció a los concursantes que, de forma excepcional, se viviría una nueva eliminación en domingo.

Miri Pérez, Rubén Torres, Marieta y Arkano eran los nominados de la semana y tras la salvación, el rapero y la exconcursante de 'MasterChef' se enfrentaron a un último televoto para conocer cuál de los dos continuaría en el concurso.

La audiencia decidió que Miri fuera la concursante expulsada y que su paso por Honduras llegará a su fin después de un duro concurso, en el que los enfrentamientos con sus compañeros la acompañaron casi desde el principio. Aun así, en su despedida entre lágrimas, tuvo unas bonitas palabras para todos.

"Lloro de amor, de verdad. Yo quiero desear a mis compañeros toda la suerte del mundo. Sois ganadores, somos. Os quiero un montón. Desde aquí solo veo caras de fuerza, de ánimo, de fortaleza. Tenéis un corazón enorme todos pase lo que pase", les dijo.

"Me voy a comer, me voy supercontenta, no lo parece, pero estoy muy emocionada, muy feliz y quiero dar las gracias a todos… Es alucinante y esto es el mejor programa en el que he estado en mi vida así que gracias por dejarme vivir esta oportunidad", sentenció visiblemente emocionada.