Belén Esteban ha regresado a la televisión. Después de su paso por Netflix, la princesa del pueblo está de vuelta y se ha convertido en la reina de los memes. Los seguidores de la colaboradora han tenido que esperar unos cuentos meses para poder disfrutar de nuevo de su espontaneidad en la pequeña pantalla.

La mayoría la esperaban en TVE, pero algo trastocó los planes. Parecía que su salto a la televisión pública como jurado de 'Baila como puedas' era una realidad, pero finalmente alguien del grupo de comunicación decidió prescindir de ella y su lugar fue ocupado por otra persona.

Belén Esteban se convirtió en uno de los rostros vetados en la televisión pública, pero tras los cambios que tuvieron lugar en la directiva, la princesa del pueblo está de vuelta en RTVE. Será una de las invitadas de ‘Late Xou’, el espacio que presenta Marc Giró en RTVE Play y La 2. La colaboradora visitará el espacio para hablar del estreno de ‘Ni que fuéramos’.

El salto de Belén a la 2 ha provocado la reacción del exdirector de Contenidos. José Pablo López no se ha contenido y ha lanzado un mensaje claro y directo hacia Elena Sánchez Caballero, la exdirectora interina.

"Veo que este martes Belén Esteban visita Late Xou con Marc Giró en La 2. Sólo el complejo de superioridad, la arrogancia intelectual y la incompetencia permitiría vetar su presencia en un programa. El supremacismo intelectual que desdeña lo popular sólo esconde decadencia", espetó.

Belén Esteban da el nombre de la persona que la vetó en TVE

Fiel a su estilo, Belén Esteban no ha dudado en señalar con nombres y apellidos, a la persona que estuvo detrás de esta decisión. Así lo hizo en la rueda de prensa en la que presentó sus nuevos gazpachos.

"Yo no llamé a TVE, a mí me llamaron", comenzó diciendo antes de señalar a la cesada Elena Sánchez, expresidenta de la Corporación, como responsable de su veto en la cadena.

"Yo tuve dos reuniones, se cerró el contrato, la negociación y la señora presidenta, que desde aquí le mando un beso que espero que le vaya bien porque creo que le han quitado y espero que encuentre trabajo...", apostilló.

"Me llamó la productora pidiéndome disculpas y pasaron un mal trago", lamentó Belén. "Yo me desilusioné un poco porque me gustaba ser jurado y tal, pero vamos, que no se me ha ido la vida."