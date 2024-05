Jorge Javier volvió por todo lo alto a la noche de los viernes con su entrevista en Telecinco. El presentador fue uno de los invitados de 'De Viernes' dándole al programa uno de los mejores datos de audiencia desde su estreno.

Además de hablar de sus años en televisión, algunos de sus momentos más convulsos en lo personal y cómo se encuentra su vida en estos momentos más apartado de los focos, Jorge Javier protagonizó un emotivo reencuentro con Rosa Benito.

La colaboradora abandonó 'Sálvame' después de muchos momentos de tensión a raíz del conflicto que su hija Chayo tuvo con 'La Fábrica de la Tele'. Su salida no fue en muy buenos términos y puso fin a su relación con la mayoría de sus excompañeros, entre ellos Jorge Javier.

"Para mí Rosa Benito forma parte de aquella historia de 'Sálvame' en la que fuimos muy, muy, muy felices. Pasamos muchísimos momentos muy buenos trabajando juntos, nos lo pasábamos muy bien en el plató y fuera de él. Cuando nadie pensaba que podría hacer nada en 'Supervivientes', nos regaló una edición absolutamente antológica y fue ganadora", aseguró Jorge Javier en 'De Viernes'.

Poco después de sus palabras, Rosa Benito entró en plató para reencontrarse cara a cara con el presentador después de años sin verse. "Nosotros, es verdad que hemos tenido momentos maravillosos como tú has dicho, 'Supervivientes', que fue el año en el que tú empezaste, fue magnífico...", dijo antes de que ambos terminaran sellando su reconciliación con un abrazo.

Esta escena parece no haber hecho ninguna gracia a la hija de Rosa Benito. Chayo Mohedano, en guerra con Mediaset y la productora de 'Sálvame' desde hace años, quiso pronunciarse sobre el reencuentro con un dardazo directo a su madre.

"Hay gente de todo tipo… inclusive hay gente que no aprende de las experiencias que la vida te pone en frente y en 5 min tira por tierra la lucha emocional, personal y laboral que durante años has soportado. No soy falsa… Por eso no encajo en este mundo de mierda. No me gusta la gente falsa ni la gente egoísta que solo mira por su culo", escribió en sus redes sociales dejando en evidencia que no le había sentado bien la actitud de su madre con Jorge Javier.