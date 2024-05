Borjamina, Raúl y Bruno forman un equipo imbatible hasta ahora en 'Reacción en cadena'. 'Mozos de Arousa' ya acumulan un bote de más que suculento. Desde que iniciasen su participación en el concurso de las tardes de Mediaset.

Arrancaron su andadura en ‘Reacción en cadena’ el pasado 25 de mayo y desde entonces se mantienen sin que ningún grupo rival les tosa. En cada programa demuestran su gran compatibilidad en una de las pruebas más emblemáticas y decisivas como ‘Complicidad ganadora’.

Han conseguido afianzar su puesto en el programa donde acumula un bote que supera los 530.000 euros con el que cada vez ven más cerca su sueño de construir ese local social para su asociación Arousa Moza.

Esa fue la idea con la que entraron al programa, pero el dinero acumulado no ha dejado de crecer y sus deseos también han cambiado. Aunque los tres han asegurado ser cautos, sí que han confesado que tienes nuevos planes en mente y que ya se han dado algún que otro capricho.

El más derrochador parece haber sido Raúl Santamaría. "Me he comprado un portátil. Un Mac, uno de esos de la manzanita". También ha tenido un detalle para su familia. "Estuvieron de festival este fin de semana, que les regalé unas entradas. Vieron a Taburete, Miss Cafeína, David Otero…”. Aunque lo que todavía no ha caído ha sido el anillo de compromiso para su chica. Algo que tal y como él mismo ha explicado, tendrá que esperar.

Borjamina se ha ido de viaje a Rumanía, un país al que "tenía muchas ganas de ir". Bruno se ha confesado algo más ahorrador, pero ha declarado que fue al Palacio de Liria: "Hice una visita guiada que está cara y me compré dos tarros de miel, que es la que tomaba la duquesa, entonces, si vivió tanto…" y ahora tiene previsto regalarle un móvil a sus padres.