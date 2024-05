El éxito que está cosechando 'El caso Asunta' en Netflix ha devuelto al panorama mediático el caso que conmocionó a la sociedad española en el año 2013. Candela Peña y Tristán Ulloa dan vida a Rosario Porto y Alfonso Basterra en una ficción que se está llevando todos los aplausos.

La serie de seis episodios, producida por Bambú Producciones y desarrollada por el guionista y productor Ramón Campos, sigue la investigación del asesinato de una niña de 12 años de origen chino. La pequeña fue adoptada por Rosario Porto y Alfonso Basterra, y su cuerpo apareció sin vida en una pista forestal de Teo (A Coruña).

La gran acogida que ha tenido la serie ha vuelto a poner de actualidad a los padres de la pequeña Asunta y los programas de televisión llenan sus emisiones con teorías sobre el tema o con entrevistas con las que intentan arrojar algo más de luz a un crimen del que nunca se conocerá la verdad.

El programa 'Mañaneros' de TVE ha hablado con la presa que se convirtió en la sombra de Rosario Porto durante tres años en la prisión de Teixeiro que ha dado detalles sobre su vida en la cárcel y sobre cómo se comportaba ella allí.

Según esta compañera, Rosario lloraba a todas horas y defendía ser una víctima de su propia familia, de la prensa, de su exmarido o de los comentarios de la sociedad. ''Para ella, era inocente y no la mató, lo repetía siempre y lloraba muchísimo'', ha dicho la mujer.

"Ella siempre me decía que su meta en la vida era encontrar a los asesinos o asesino de su hija. Esa era su meta. Ella siempre me preguntaba '¿tú crees que yo la maté? Por su forma de actuar... es que no mataría ni a una mosca", reveló su excompañera. "Yo creo que no lo hizo y lo mantengo y siempre lo voy a mantener''

María ha explicado que Rosario le advirtió de su intención de acabar con su vida al enterarse del traslado, ya que no se veía con las fuerzas suficientes como para aguantar la presión mediática, entre otras cosas.