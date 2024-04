'Masterchef' suma una nueva polémica a su largo historial. El programa de TVE recibió hace unos días una lluvia de críticas por el trato de los jueces a Tamara después de que esta comunicara su decisión de abandonar. A pesar de que la concursante explicó que no quería continuar para cuidar su salud mental, los conductores del formato hicieron caso omiso a sus palabras y se mostraron muy duros con ella.

"Me voy", anunció la concursante para sorpresa de sus compañeros: "Me voy, me despido. Voluntariamente". Pepe Rodríguez quiso conocer los motivos de la decisión de Tamara, que fue muy clara al respecto: "Porque no me siento a gusto, Pepe. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, en tensión, con presión... Entiendo que es un programa".

"Yo quiero tomar esta decisión", insistió Tamara antes de que Jordi Cruz tomara la palabra para cargar contra ella: "¿Sabes lo que pasa? Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna, solo te diría 'chao'. Le has quitado la oportunidad a mucha gente".

"Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en una dinámica con la que no estoy bien", insistió Tamara, dando prioridad de esta forma a su bienestar personal: "Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros. Con todo el cariño del mundo, lo lamento muchísimo".

"Muy bien, chao", zanjó Jordi Cruz, acercándose a Tamara para pedirle que les devolviera el delantal y señalándole la salida: "Ahí está la puerta".

Las reacciones no tardaron en llegar y las redes brotaron contra el miembro del jurado por su comportamiento hacia la concursante. Fueron muchos los rostros conocidos que se pronunciaron al respecto.

No es la primera vez que, sobre todo famosos que han participado en 'MasterChef Celebrity', hablan sobre su desagradable paso por el programa. Patricia Conde, Xuso Jones, María del Monte... Incluso muchos que no han pisado ni el programa como por ejemplo Karlos Arguiñano o el propio Antonio Resines. Precisamente de él han rescatado las redes una entrevista que dio en el pódcast 'Lo que tú digas', a la que acudió poco después del suicidio de Verónica Forqué, que había también participado en ese espacio de TVE.

"Van a por el más débil los mismos del programa. Me cuentan cosas terroríficas". A la luz de la polémica en relación al programa Masterchef y la intervención del chef Jordi Cruz, es imperativo rescatar esto de Antonio Resines hablando del suicidio de Verónica Forqué.

"Yo es que no sigo en absoluto los programas estos y 'MasterChef' menos. No sé si es un concurso o es un programa de reality o que directamente van a machacar a la gente más débil los mismos del programa", declaró.

"Porque es evidente que algo pasa ahí raro porque la gente sale desesperada y te cuenta gente cosas terroríficas", señaló Resines, que luego habló del caso concreto de Verónica Forqué: "Todo eso me imagino que la desequilibró lo suficiente como para decir la frase esa última de que ella no podía más, que no podía más con su cuerpo y que se iba", recordó. "Eso, relacionado con lo que ha pasado, pues tiene mucho que ver, evidentemente", dijo sin miramientos.

La reacción de Jordi Cruz ante las críticas

Unos días después de la polémica surgida a raíz del abandono de Tamara, ambos chefs han realizado un directo en la cuenta de Instagram de Jordi Cruz para elaborar una 'carrot cake 2.0'. Durante el directo, Tamara ha hablado abiertamente sobre su estado de salud tras estallar la polémica: "Estoy feliz de estar aquí, vengo a vivir la experiencia" , bromeaba en referencia a sus palabras antes de marcharse de 'Masterchef'.

"Yo me pongo muy intenso en 'Masterchef' y suelo decir cosas con carácter a personas que tienen carácter. Tamara es una persona con mente fuerte", asegura Jordi Cruz. "Yo esta semana he escuchado comentarios que me han sorprendido y con una algeria pasmosa, algunos sin haber visto el programa", lamenta.

"En 'Masterchef' estamos haciendo tele. Esto es un directo y 'masterchef' es tele. Cuando no estamos grabando creo que nos lo pasamos bastante bien. Es cierto que en 'Masterchef' yo me pongo más serio y, habré metido la pata en muchas ocasiones, pero estamos haciendo tele", asegura.