La vuelta de Laura Matamoros a 'Supervivientes' está dando mucho de que hablar. La hija de Kiko Matamoros, que fue escogida por los espectadores para convertirse de nuevo en concursante en la repesca, ha generado un gran revuelo.

Su estancia en el concurso se suponía que era un secreto, pero a lo largo de estas semanas se ha ido descubriendo que el resto de supervivientes conocían de su estancia en las playas de Honduras. Varios fallos de los presentadores, hicieron sospechar a algunos de que había más concursantes. El programa también quiso señalar a Marieta. La última concursante en entrar tuvo que dar explicaciones sobre si había sido ella la que había dado pistas.

"Me parece alucinante el juego de Laura Matamoros. Es alucinante encontrándotela allí cuando te ha dicho que jamás volvería. Luego vas allí y te va diciendo que eres actriz, que eres mala persona… Chica, háztelo mirar", opinaba Antonio Rossi en 'Vamos a ver'.

Carmen Borrego reveló entonces que a ella le dijo algo similar. "Me la encontré en maquillaje tres días antes de irme y me dice ‘tú estás loca, yo no me vuelvo a ir allí ni loca’. Pero entiendo que tiene un contrato de confidencialidad", explicó. "Pero el contrato no te dice que digas eso", le replicaba Rossi

"Antonio. Hay cosas que no se pueden contar. Yo sé lo de Laura muy pronto cuando estoy en ‘Supervivientes’. Muy pronto", espetaba entonces Carmen Borrego dejando claro que los concursantes conocían de su estancia en 'Supervivientes' desde prácticamente el principio del programa.