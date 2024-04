En la última gala de 'Supervivientes', Ángel Cristo ha vuelto a ser el protagonista, de nuevo por aspectos negativos. Su participación en el reality show ha estado marcada por enfrentamientos constantes, especialmente con la nueva concursante Marieta, a quien acusó de provocarle a propósito: "Marieta sabe perfectamente cómo provocar a un hombre. Se mueve muy bien por los bajos fondos, como pez en el agua, y bueno, lo siento por mi familia y la gente que me apoya, pero esto no va a volver a ocurrir. En concreto ella dice que me gusta ella, y cuando ella llegó dijo que era una fantasía dormir al lado de Ángel Cristo y le tuve que pedir en dos ocasiones que guardase la distancia".