El fichaje de David Broncano ha generado un gran revuelo a nivel nacional. Las idas y venidas de su posible llegada a la televisión pública fueron comentadas por otros programas de televisión e incluso el propio 'Hormiguero', programa con el que va a competir a partir de septiembre, habló sobre ello.

Juan del Val acusó al Gobierno de querer acabar con el programa de Pablo Motos y sus palabras despertaron una reivindicación de Jorge Javier, que habló sobre lo ocurrido en su blog de 'Lecturas'.

"En 'El Hormiguero' se han tomado como algo personal su fichaje. Que dicen que Moncloa les tiene manía. Que lo van a poner ahí para destrozarlos. No sé, como toda teoría conspiranoica entiendo que tendrá muchos adeptos. Y que habrá mucha audiencia que estará vibrando con ella", ha comenzado diciendo.

"Por mucho que Juan del Val se empeñe en ponerse en plan alarmista y asegure que Pedro quiere cargarse a Pablo. Yo es que intuyo que ni el mismo Juan se cree semejante bola, pero en términos de audiencia no cabe duda de que les debe resultar muy rentable. Es un giro de guion muy apetecible".

"Lleva veinte años ocupando esa hora, es imposible que aparezca alguien y lo fulmine. Imposible. La cadena que apueste por intentar hacer sombra a Motos sabe que, como mínimo, debería mantener un mismo producto durante tres temporadas", ha asegurado. "Puedes ir poniendo parches, pero competir contra Pablo Motos significa invertir a futuro. Entonces, no entiendo muy bien la preocupación que parece cundir en ‘El Hormiguero’."

"Según Wikipedia, Motos tiene 58 años. Chico, llevas veinte años siendo imbatible. ¿De verdad os lleváis esas sofoquinas tú y tu equipo por el fichaje de Broncano? A mí me parece que en vez de montar esos numeritos deberíais aplaudir su llegada y desearle suerte. Es un compañero, no un comisario político. Que parece que os va a quitar el pan y la sal cuando tenéis ya tanto dinero que no os lo vais a gastar en cien mil vidas. Y digo yo que yéndoos tan bien no entiendo cómo os metéis en esos berenjenales políticos, con lo que pringa hablar de todos esos temas."

La respuesta de Juan de Val a Jorge Javier

Juan de Val tras ver la publicación ha querido responder a través de un artículo de opinión en El Mundo. "No solo me creo que haya movimientos en Moncloa para hacer daño a 'El Hormiguero', sino que tengo pruebas", ha comenzado diciendo.

"Tú dices que no te las crees, que es inverosímil que desde Moncloa se levante un teléfono para contratar en la televisión pública un programa con el único objetivo de restar audiencia a 'El Hormiguero'. Dices que son "numeritos" de Pablo Motos. Allá tú con lo que te crees o con lo que no te quieres creer, estoy seguro de que hay más de lo segundo. Que se consiga hacer daño a Pablo Motos es otra cosa, pero que se está intentando desde Moncloa es un hecho".

"Ya veremos qué pasa en septiembre, porque la libertad de la gente con el mando a distancia da alegrías y disgustos, como tú sabes mejor que nadie", ha dicho haciendo referencia a su batacazo con 'Cuentos Chinos' tratando de competir 'El Hormiguero'.

"Terminas tu artículo temiendo que se te acuse de que te lo ha ordenado escribir Pedro Sánchez. A mí me consta que no es así, aunque lo triste es que ni siquiera sea necesario. Me da pena ese servilismo con el poder de alguien con tanto talento como tú", ha añadido."Qué masoquismo el tuyo. Hiciste teatro de una manera brillante y te tacharon de intruso, "¿qué hace el de Sálvame en 'el mundo de la cultura'?". Escribes con verdad e ingenio, pero también despreciaron tus libros esos guays de izquierdas. A mí me entristece porque te quiero, pero tú sabrás"

"Sí Jorge, en Moncloa no gusta 'El Hormiguero' y en Moncloa se hace todo lo posible por acabar con Pablo. Lo sé yo, lo saben en Moncloa y lo sabes tú, aunque no te quieras enterar", ha concluido.