"He venido a dar las gracias, sobre todo. No he venido a promocionar nada en concreto", fueron las palabras que pronunció Pablo Alborán al llegar a su entrevista en 'El Hormiguero'. El artista, que acaba de terminar su larga gira 'La Cuarta Hoja', que el mismo ha descrito como "un tiempo muy duro", aprovechó su visita al programa para comunicar una inesperada decisión sobre su futuro profesional.