'El Hormiguero' recibió este martes la visita de Frank Cuesta. El televisivo visitó el programa de Pablo Motos para hablar de su misión en el santuario de animales en el que trabaja y a compartir con los espectadores algunas de las aventuras que vivió con animales y que han estado a punto de costarle la vida. A picaduras de serpientes o arañas venenosas, sumó hace unos meses el brutal ataque de un ciervo y sobre ello quiso charlar en el programa.

Mientras estaba relatando lo que sucedió, el programa quiso sorprenderle con una visita. De repente, una persona ataviada con una camiseta del Real Madrid y una máscara de ciervo interrumpió su discurso.

"Oye, pero aquí habría que acusaros de racismo, porque el ciervo era negro", ha expresado Cuesta ante la sorpresa que le tenían preparada desde el programa.

Detrás de la máscara se encontraba el popular 'youtuber' Plex, con el que acaba de estar pasando unos días en Tailandia. "No me avisas, me han avisado esta mañana de que venías y he venido a darte una sorpresa", le comentó.

"Es que estamos peleados, porque le gustan las chicas de repente y digo 'joder, en estos tiempos...'. Estoy buscando a otro más alto", dijo el televisivo.

"He ido a Tailandia a entrenar unos días, pero solo me manda limpiar el santuario, recoger cacas, recoger tierra con una pala...no he tocado un guante de boxeo", explicó el youtuber sobre su paso por el santuario de Frank Cuesta.