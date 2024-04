Terelu Campos está de vuelta en Telecinco: no solo fue la encargada de hablarle a su hermana, Carmen Borrego, sobre la exclusiva de su hijo en la revista 'Lecturas', sino que el viernes por la noche participó en '¡De viernes!', regalando "zasca" tras "zasca" a su sobrino.

La hija de María Teresa Campos habló largo y tendido sobre cómo se había enterado ella de la entrevista del hijo de Borrego y confesó cuál fue el mensaje que le envió a José María después de leerla: "Lo que le digo es que qué decepción, que creo que han hecho una actuación digna de un galardón internacional", contestaba a la colaboradora Ángela Portero.

Terelu Campos, que ha insinuado que no se cree del todo la separación de José María y Paola, tiene claro que la exclusiva la han dado para meterse en el bolsillo una suculenta cantidad de dinero: "Es el principal y único objetivo, si no hubiera hablado de su madre poco interés informativo y económico tendría esta exclusiva", aseveraba Terelu.

Una baza recogida de nuevo por Ángela Portero que ha insistido preguntando: "¿Pero tiene problemas económicos que te conste?". Las inquisitivas preguntas de la colaboradora han molestado a la pequeña de la Campos, que ha zanjado: "No lo sé, Ángela de verdad, te prometo que no lo sé. Yo no entro ni en la economía de la persona que he parido yo, como para hacerlo en la de ellos".

"Ha trincado cuatro veces"

El hijo de Carmen Borrego no ha salido muy bien parado tras el programa, ya que, en general, todos los colaboradores han sentenciado la exclusiva y creen que el joven y su ex pareja, Paola, lo han hecho por dinero sin tener en cuenta las consecuencias.

José Antonio León, otro de los colaboradores del programa, ha sido claro y tajante respecto a este asunto: "Aquí lo más flagrante es que dice que no quiere ser personaje y ha trincado ya cuatro veces. Una por su boda, otra por tu hermana y otra que ha trincado ahora. Creo que está un poco confundido", soltaba el periodista.