Este miércoles 'El Hormiguero' recibió la visita de Edurne. El nuevo fichaje de Antena 3 acudió al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo single 'Nada', un adelanto de su próximo disco y que marca su vuelta de lleno al mundo de la música.

"Estoy muy ilusionada, muy contenta, porque es un poco el adelanto del disco que estoy preparando y me hace muchísima ilusión. Es el octavo disco ya de mi carrera y estoy superfeliz de poder decir que sigo encima del escenario y sigo creando música", le contó al presentador.

Además de hablar de su nuevo trabajo, la artista comentó con Pablo Motos cómo fue su boda con el futbolista David de Gea el pasado 1 de julio y destapó los detalles más secretos de la ceremonia. "Mi intención es casarme una vez en la vida y tenía claro que tenía que ser a lo grande y algo que nos representara a David y a mí. Está muy bien lo de la ceremonia, el cóctel y demás, pero después del cóctel quería que fuera una sorpresa y que fuera un día inolvidable para los invitados. Entonces, hicimos una especie de gincana y en la cena, en los postres, 'secuestré' a todos los invitados y los metí en furgonetas", comenzó diciendo.

Edurne desveló uno de los momentos más surrealistas que preparó para sus invitados en el que unos 'secuestradores' se colaron en la ceremonia. "Eran como 20 'secuestradores'. Yo soy muy jugona, me gusta jugar. Me gustan los 'escape rooms', me gusta que la gente se lo pase bien. Es verdad que pensé en mí y a lo mejor a los invitados no les apetecía, pero también es verdad que se lo pasaron todos superbien", relató.

"Los 'secuestré' y los llevé a otro sitio donde tenía preparada una gincana para ellos con juegos como 'El comecocos' o el 'Fortnite' para que jugaran y luego, después de eso, sí que fue otro rollo feria que fue lo de la tirolina y la fiesta de la espuma, que era una ilusión que había tenido toda mi vida", terminó diciendo.