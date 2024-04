El paso 23 de junio Telecinco decía adiós para siempre a 'Sálvame'. El programa cerraba el telón y se despedía de los espectadores después de 14 años en televisión. Un duro golpe para sus espectadores, pero también para muchos de sus colaboradores que desaparecieron por completo de la televisión.

La audiencia no supera el final del programa y prueba de ello fue el éxito que tuvo el reencuentro de algunos de sus colaboradores en 'Sálvese quien pueda' en Netflix. Aunque la plataforma de streaming ha anunciado que de momento no renueva el formato, no cierra la puerta a continuar trabajando con la productora.

Telecinco ha decidido romper todo su vínculo con el programa, incluso ha prohibido mencionar a algunos de sus colaboradores y ha roto el vínculo con la productora. 'La Fábrica de la Tele' ha desaparecido, pero todavía tiene que hacer frente a las consecuencias de su trabajo.

Según avanza 'Bluper', 'La Fábrica de la Tele', productora del programa, ha sido condenada a pagar 160.000 euros a Raquel Bollo por vulnerar su derecho al honor. La sentencia dictada en primera instancia ratifica que el programa difundió informaciones carentes de veracidad y "totalmente injuriosas y denigrantes". Unas injurias que afectaban a su ámbito personal y, también, al profesional.

Aunque 'La Fábrica de la Tele' ha sido vendida a Mediaset España, deberá afrontar esta condena. No obstante, la productora podría anunciar que recurre la sentencia.