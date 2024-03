'Got Talent' es uno de los programas más consolidados de Telecinco. El concurso lleva 10 años dando a conocer grandes talentos y mostrando la cara más cercana de sus miembros del jurado. Edurne, Risto Mejide, Dani Martinez y Paula Echevarria han sido, durante este tiempo, algunos de los encargados de dar los pases de oros, pero uno de ellos dice adiós a la experiencia.

Edurne ha comunicado a sus seguidores que su etapa en el programa ha llegado a su fin y ha explicado el motivo de peso que le ha llevado a tomar la decisión. "Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia", anunció. "Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera."

"Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia."

"Gracias a todos mis compañeros del jurado y Santi por haber hecho la experiencia aún más bonita. Me llevo un trocito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto… no se me ocurre nadie mejor con quién haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara. Os quiero."

"Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música", ha explicado. "Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro", concluía.

Unas horas después de su comunicado salía a la luz que la cantante pasaría a formar parte del jurado de 'La Voz Kids' dando el salto a Antena 3 y ahora, Edurne se ha pronunciado en una entrevista para Europa Press sobre su salida de Telecinco. "Lo de Got Talent lo anuncié en redes sociales y ha sido una decisión complicada y difícil. Han sido muchos años, para mí es como mi otra gran familia", ha asegurado.

"Cuando ya estás en tu hábitat tranquila hacer ese cambio es duro, pero también me gustan nuevos retos, me gusta evolucionar, me gusta probar cosas distintas", ha confirmado dejando claro que "ahora mismo mi prioridad es la música".