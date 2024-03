Ángel Cristo era el primer salvado de la noche librándose así de la expulsión y tras alegrarse tremendamente al saber que sigue concursando en 'Supervivientes', compartía unas palabras con Jorge Javier Vázquez en las que salía el nombre de su madre Bárbara Rey.

El superviviente agradecía la decisión de la audiencia y, tras esto, Jorge Javier le lanzaba una pregunta sobre su madre: "Tengo una curiosidad, en estos momentos que te estaba viendo, sabes que me llevo muy bien con tu madre, que tengo muy buena relación con ella... estaba yo pensado, ¿tú que crees que ella querrá que continues o que no?

Este, ante la afirmación del presentador de que se lleva muy bien con su madre, reaccionaba: "Eso me han dicho que es un cuento chino". "A mí no hay nada que más me gane que un comentario bien colocado, en su punto", le decía Jorge Javier al superviviente ante esta respuesta.

Y, el superviviente, tampoco dudaba en responder sobre si su madre querrá que continúe en el concurso: "Te digo que no lo sé, depende. Yo aquí he venido a estar en el concurso con mis compañeros, no a hablar de mi familia, aunque inevitablemente se habla, entonces no creo que tenga que tener ningún problema de que yo esté aquí porque yo no he venido a seguir hablando de todo esto".

Lo que cobran por ir al porgrama

Más de 120 personas, una decena de grandes barcas motorizadas, un helicóptero con su piloto siempre disponible, centenares de habitaciones de hotel, tres satélites, todo tipo de materiales de construcción, viajes, permisos... Supervivientes (Telecinco) es una gigantesca maquinaria que funciona en la remota región de los Cayos Cochinos, en Honduras.

Ahora, Baldomero Toscano, director de Producción de Programas en Mediaset entre 2009 y 2023 ha desvelado a Radio Isla Cristina cuánto cuesta producir un reality tan grande como el de Telecinco.

Cada semana de concurso le cuesta a Telecinco aproximadamente 1,3 millones de euros. El reality se prolonga durante unos tres meses, al menos la parte que se ve, porque en realidad comienza a prepararse otros tres meses antes.

Y aunque "no todos cobran lo mismo", el productor cifraba los sueldos en una media de 20.000 euros semanales. "Lo pasan mal, pero cobran bien", decía Toscano. Cabe destacar que los sueldos filtrados o rumoreados a lo largo de los años iban de entre los 50.000 euros semanales a apenas 6.000.

Eso sí, el sueldo no es imperturbable. "Hay un escalado en función del tiempo que aguanten en la isla, un escalado que disminuye a medida que pasan las semanas", explicaba el productor. En ocasiones, se negocian otras cuestiones, como packs para ir a otros programas o exclusivas en otros espacios de la cadena.