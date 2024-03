Bruno Vila vivió una de sus galas más duras en 'Bailando con las estrellas'. El gallego tuvo que hacer frente a las críticas de algunos de sus compañeros que le dejaron desencajado, pero también a un nuevo enfrentamiento con un miembro del jurado tras su actuación.

El gallego se enfrentó a un freestyle junto a su pareja de baile que fue bastante bien acogido por los miembros del jurado excepto por Gorka, uno de los integrantes más duros que no dudó en suspender la actuación del gallego: "Cuando he visto Bruno y freestyle he pensado, desastre", reconocía el juez.

"Me gustaría saber dónde no ha visto calidad", espetaba el gallego visiblemente ofendido. "En muchos sitios... estamos en un punto del programa en el que el ganador tiene que ser el mejor bailarín", respondía Gorka, que no confía en el arte de Bruno.

"Es que me comparáis con gente que no partía del mismo nivel que yo", se quejó el también participante de ‘Reacción en cadena’. "No te estoy comparando, lo que te estoy diciendo es que en el punto en el que estamos tu nivel…", se defendió Gorka mientras Bruno le interrumpía cada vez más enfadado y agitado."Vamos, que tendría que estar en la calle", le espetó.

Jesús Vázquez tuvo que intervenir ante la prepotencia del concursante: "Tienes mucha confianza en el público... Entiendo lo que dice Gorka... Te ha salido la vena... qué se nos pone "chulo" el Mozo", le espetó Jesús. "Lo que soy", zanjaba el bailarín.

Borjamina sale en defensa de Bruno

Las palabras del presentador gallego no gustaron nada al otro miembro de los 'Mozos de Arousa' que salió en defensa de su compañero con un mensaje para Jesús Vázquez. "Jesús, ¿y esos comentarios", escribió.

Pero la cosa no quedó ahí. Borjamina siguió comentando la gala de 'Bailando con las estrellas' haciendo referencia a la injusticia que estaban cometiendo con su amigo Bruno en el programa. "Ni un solo comentario positivo a Tablada y Adrián y aun así mejor nota que a Bruno y Marta, que han bailado uno de sus mejores bailes", se quejaba.

Pobre Bruno. Es el punching ball de todos los bailarines. #BailandoConLasEstrellas10 — Borjamina (@Borjamina) 16 de marzo de 2024

"Pobre Bruno. Es el punching ball de todos los bailarines", terminó escribiendo en 'X' haciendo referencia a los palos que se estaba llevando el gallego tras su última actuación en el programa.