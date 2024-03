La tensión se corta con un cuchillo entre bambalinas de 'Bailando con las estrellas'. El mal rollo entre los concursantes ha quedado en evidencia durante este último programa, y no, no hablamos de envidias y competencias fruto de estar concursando en un programa de televisión, sino de falta de afinidad que ha traspasado la pantalla y ya no se puede ocultar.

Uno de los protagonistas de la noche, y no precisamente en el buen sentido, ha sido Bruno Vila, integrante de 'Mozos de Arousa', que no encaja correctamente las críticas. El concursante ha realizado un freestyle junto a su pareja de baile que, en general, ha sido bien acogido entre el jurado.

Por todos excepto por Gorka, uno de los integrantes más duros del cónclave que no dudó en suspender la actuación del gallego: "Cuando he visto Bruno y freestyle he pensado, desastre", reconocía el juez.

Un comentario que no sentó nada bien al 'Mozo de Arousa' : "Me gustaría saber dónde no ha visto calidad", espetaba el gallego visiblemente ofendido. "En muchos sitios... estamos en un punto del programa en el que el ganador tiene que ser el mejor bailarín", respondía Gorka, que no confía en el arte de Bruno.

A partir de este punto se inició una discusión en la que el bailarín interrumpía constantemente las palabras del jurado, la tensión fue en aumento hasta el punto de que el presentador del formato, Jesús Vázquez, tuvo que intervenir ante la prepotencia del concursante: "Tienes mucha confianza en el público... Entiendo lo que dice Gorka...Te ha salido la vena... qué se nos pone "chulo" el Mozo", bromeaba Jesús. "Lo que soy", zanjaba el bailarín.

Tensión con los compañeros

Una noche muy movida para Bruno Vila, que tras esta discusión tuvo que enfrentarse a las duras críticas de sus compañeros de concurso.

La Mala Rodríguez aseguró que el gallego tiene "dos caras" que utiliza para vender una imagen de "chico tímido" con la que conquistar a la audiencia: "Es con la persona que menos conecto, cuando se enciende el piloto rojo de la cámara vende otra historia. Es un estratega y un gran actor", aseguraba, sin pelos en la lengua, la concursante.

Unas palabras muy duras a las que el concursante plantó cara sin flaquear ni un segundo: "La satisfacción más grande que me llevo de este programa es que he aprendido que la energía hay que ponerla en bailar, no en criticar", zanjó