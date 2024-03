Florentino Fernández acudió este miércoles a 'El Hormiguero' para presentar 'Kung Fu Panda 4'. El humorista es la voz del protagonista de la película que arrasa entre los pequeños de la casa. Flo es ya un habitual del programa y se mueve como pez en el agua junto a Pablo Motos.

Además de hacer promoción del film que está en los cines desde el pasado 8 de marzo, Florentino sorprendió a los espectadores mencionando a la competencia y destapando una oferta millonaria que recibió en el año 1997 por parte de Telecinco para evitar que diera el salto a Antena 3.

"Yo estaba trabajando con Pepe Navarro en Telecinco. Llevaba seis meses en la tele, antes era vigilante jurado y ganaba lo justo para pasar el mes, trabajando mogollón de horas. Entonces, me dijeron en Telecinco: 'Mira, te vamos a hacer una oferta'. Lo voy a decir en pesetas. '¿Tú cuánto ganas con Pepe Navarro?'. Y yo ganaba 380.000 pesetas al mes", comenzó explicando.

Siguiendo el consejo de un amigo, el humorista se subió un poco más el caché diciendo que cobraba un millón de pesetas, una estrategia que provocó que la oferta se disparara. Le llegaron a ofrecer 3 millones de pesetas por permanecer en la cadena durante todo el año. "Llegó hasta 9 millones de pesetas, que hoy en día sería un contrato de 2 millones de euros al año", señaló.

"Este directivo, que no voy a decir su nombre... Pero sabemos quién es. ¡No pasa nada! Estaba haciendo su trabajo. Él ahora lo niega, así, con ese acento que tiene del norte", reveló.

"Mi madre me dijo: 'Escúchame una cosa... ¿100 millones de pesetas? Eso es mucho dinero. Te lo voy a decir. El dinero está bien en la cantidad necesaria, pero en más cantidad es cáncer'. Eso me marcó mucho. El lunes me volví al despacho y dije: 'No voy a coger la oferta, estoy muy a gusto donde estoy'", terminó explicando.