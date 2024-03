Máxima tensión entre Abel Caballero y Risto Mejide. El presentador puso el grito en el cielo cuando el alcalde de Vigo, siempre correcto, se puso de perfil a la hora de analizar el caso de Koldo. El regidor no se arredró y le avisó después de que el comunciador le retirase el turno: "A mí no me quita la palabra nadie".

Hasta en tres ocasiones, el socialista había respondido con evasivas y cambiando de tema para no mojarse. Sin embargo, la paciencia del comunicador terminó por agotarse: "No te voy a permitir que nos hagas la 13 14 y que cambies de tema cada vez que te preguntamos".

Se equivoca @oscar_puente_. RISTO MEJIDE no es un matón; o no sólo es un matón; es un MATÓN maleducado y soberbio. Un pésimo anfitrión de dudosa profesionalidad



Así no se trata ni a ABEL CABALLERO ni a nadie



Así no, RICARDO pic.twitter.com/EwEKtxkup0 — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) 13 de marzo de 2024

"Si me vuelves a decir lo de la fiscalía y lo del juez no te voy a dejar hablar. No te voy a dejar que hagas un mitin cada vez que hables. Ya has dicho tres veces lo mismo", le espetó. "No me vas a decir a mí lo que tengo que responder", le respondió el político.

Risto Mejide no rebajó el nivel y añadió: "Lo que no permito es que se le falte a la inteligencia al espectador. Si respondes tres veces lo mismo lo estás haciendo. Y a la cuarta ya me rebelo".

Rifirrafe

A la vuelta de una pausa, Caballero pidió intervenir de nuevo. "No procede que nadie te quite la palabra", comenzó el alcalde de Vigo, que agradeció la invitación a participar en 'Todo es mentira'. "Pero a mí no me quita la palabra nadie, no es correcto, no estuviste acertado", reprobó a Risto, que contestó que él no piensa igual.

"Entiendo que te moleste, si nadie te ha quitado la palabra es muy molesto que lo hagan por primera vez", zanjó el presentador con una última pulla.