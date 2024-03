Punto y final. Asraf Beno ha anunciado el cierre de una de las etapas más importantes de su vida con un emotivo carrusel fotográfico. El marido de Isa Pantoja, que ganó fama en el mundo mediático tras su paso por Supervivientes, ha dado por terminada a través de redes sociales su participación en el último reality de Telecinco, Gran Hermano Dúo.

Tras saborear las mieles del éxito al haberse colado en la final contra Lucía Sánchez, Beno se encuentra de vuelta a casa, descansando de las largas semanas dentro de Guadalix de la Sierra y con resaca emocional de la aventura que casi le corona como ganador.

"Cierro una etapa de mi vida que ha sido muy importante y muy bonita", comenzaba escribiendo Asraf junto a la recopilación fotográfica. A pesar de haberse quedado de nuevo a las puertas de ganar un reality, parece que su experiencia ha sido más que positiva, según lo que se ha podido ver en las fotografías: gestos eufóricos, instantáneas junto a sus compañeros, el reencuentro con Isa Pantoja... Beno no se ha querido dejar ninguno de sus momentos favoritos.

Además, el concursante ha querido aclarar todo lo que GH ha sido para él: "Para mí Gran Hermano ha significado mucho y lo llevaré siempre en mi corazón. Gracias a todos por el apoyo recibido, por cada salvación, por dejarme vivir la final y sobre todo gracias por dejarme entrar en vuestro corazón".

Objeciones

Los comentarios de la última publicación de Asraf en Instagram se han llenado de seguidores reclamando su victoria e indignados con el resultado final de las votaciones que le dieron el maletín de 50.000 euros a Lucía Sánchez: "Ganador de todo: de la vida, del corazón de muchos y de GH y SV"; "El que merecia ganar, pero se ve que la gente no le va el rollo de ser buena persona, con valores, noble, generoso, sensible, el saber estar todo eso que no se lleva, pero sientete orgulloso de haber llegado a donde has llegado siendo así. Eso vale más que el maletin"; "Siempre serás un ganador por el simple hecho de tener la enorme valentía de mostrar tu gran sensibilidad a una sociedad carente de ella. Mi enhorabuena por ser cómo eres".